¡¡£Ê£±À¶¿å¤Ï£²£·Æü¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿¿·²ÃÆþ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÁ°¿À¸Í´ÆÆÄ¤ÎµÈÅÄ¹§¹Ô»á¤Î¤â¤È¡¢£¸¿ÍÃæ£¶¿Í¤¬¿À¸Í»þÂå¤Ë¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¿®Íê¤Î¸ü¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥Á¤Ë¤ÏµÜ¸¶Íµ»Ê»á¡¢¿û¸¶ÃÒ»á¤¬½¢Ç¤¡¢£Ç£Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆ£¸¶¼÷ÆÁ»á¤¬²Ã¤ï¤ë¡£ËÌËÜµ×¿Î±Ò»á¤Ïº£µ¨¤Ï¿À¸Í£Õ¡½£±£¸¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¡£¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Á·óÊ¬ÀÏ¤È¤·¤ÆÃÝÃæÃ£Ïº»á¡¢Åè¾Ê¿»á¤¬½¢Ç¤¡¢¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¡£µÜ¸¶»á¤È¿û¸¶»á¤Ï¡¢µÈÅÄÂÎÀ©²¼¤Ç¥ê¡¼¥°£²Ï¢ÇÆ¡¢Å·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹ÃÉÜ¤Ç£Ç£Ë¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÀîÍºÆó»á¤ò¾·¤Ø¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¹ñÊÝÎÝ»á¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¡£