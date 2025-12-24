Ìð¿áÀµÆ»¡¡£±£²²ó£Ë£Ï½éËÉ±Ò¡ª¡¡ÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÃË¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤«¤é£²ÅÙ¥À¥¦¥óÃ¥¤¦¤â¡Ö»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡×
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡×¡Ê£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡Ë
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎÌð¿áÀµÆ»¡Ê£³£³¡Ë¡áÎÐ¡á¤¬Æ±µé£±°Ì¤ÎÄ©Àï¼Ô¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥Ë¥«¥é¥°¥¢¡Ë¤ò£±£²²ó£±Ê¬£µ£¹ÉÃ£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£µ÷Î¥¤òµÍ¤á¤ëÁê¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÍð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±¡¢£±£²²ó¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¤Ç³®²Î¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÅÝ¤ì¤Ê¤¤ÃË¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤òµó¤²¡Ö¥¦¥ª¡¼¡×¤È´¿´î¤ÎÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¶Á¤«¤»¤¿Ìð¿á¤Ï¡Ö²ñÄ¹¤Î£·£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Çï¼ê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥ó¥°¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëÎÐ¥¸¥à¤Î¾¾ÈøÉÒÏº²ñÄ¹¤Ë¾¡Íø¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡££±£±²ó½ªÈ×¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Îº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤¬£´£·ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î¥À¥¦¥ó¡££±£²²ó¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éº¸¥¸¥ã¥Ö£²È¯¡¢¤½¤·¤Æº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤ÆÄ©Àï¼Ô¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤Ï¶¯¤¹¤®¡£»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤º¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£ÁêÂÇ¤Á¾åÅù¤ÇÍè¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»î¹ç¤Ç¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·Ð¸³¤È³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ìð¿á¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀïÁ°¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç·ãÆ®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È£Ë£Ï¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¹¥ÀïÅª¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¤òº¸¥¸¥ã¥Ö¤Ç·Þ·â¤·¤Æ±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ß¡¢Áá¤¯¤â·ãÆ®¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£Ì©Ãå¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë£´²ó¡¢£µ²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤òµö¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²ó¤«¤é¤Ï¥¸¥ã¥Ö¤ò¸ú¤«¤»Àª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡££·²ó¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ÇÁê¼ê¤Î´é¤ò¤æ¤¬¤Þ¤»¡¢£Ë£ÏËÉ±Ò¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡º£¸å¤Ï£³³¬µéÀ©ÇÆ¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤È¤ÎÅý°ìÀï¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÌð¿á¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯£²²ó¤«£³²ó¤Ï»î¹ç¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ç¥«¤¤»î¹ç¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡Ìð¿á¡¡ÀµÆ»¡Ê¤ä¤Ö¤¡¦¤Þ¤µ¤ß¤Á¡ËËÜÌ¾¡¦º´Æ£ÀµÆ»¡££±£¹£¹£²Ç¯£··î£¹Æü¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¡££²£°£±£¶Ç¯£³·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢£²£°Ç¯£··î¤ËÆüËÜ¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤òÀ©¤·¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡££²£±Ç¯£¹·î¤Ë£×£Â£ÃÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¤Ë£±£°²ó£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¡¢½é¤ÎÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£ÍâÇ¯£³·î¡¢»ûÃÏ¤È¤ÎºÆÀï¤Ç£³²ó£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ´ÙÍî¡££²£´Ç¯£±£°·î¡¢£É£Â£ÆÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡££²£µÇ¯£³·î¤Ë£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤Æ£²³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¶¥»¥ó¥Á¡£±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£