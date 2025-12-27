ÃæÃ«½á¿Í¡¡£Ó¥Ð¥ó¥¿¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¶ì¤·¤ó¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³£²Ï¢¾¡¡¡¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤ØÁ°¿Ê
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£±£²²óÀï¡×¡Ê£²£·Æü¡¢¥ê¥ä¥É¡Ë
¡¡Á°£×£Â£Ã¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤Ç£×£Â£ÃÀ¤³¦Æ±µé£¹°Ì¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â£³¡Ý£°¡Ê£±£±£µ¡Ý£±£±£³¡ß£²¡¢£±£±£¸¡Ý£±£±£°¡Ë¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¡££´³¬µéÀ©ÇÆ¤ò·Ç¤²¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¼Â¸½¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡££É£Â£ÆÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¸µÀ¤³¦£²³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡Ê£³£³¡Ë¡á£Â£Í£Â¡á¤Ï¡¢²¦¼Ô¥¦¥£¥ê¥Ð¥ë¥É¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥á¥¥·¥³¡á¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¤ÃÎ¤Ê¤ë³¬µé¤Î½é¿Ø¤ò¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¾þ¤Ã¤¿¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ÎÃæÃ«¤Ï±¦ÌÜ¤òÂç¤¤¯¼ð¤é¤·¤Ê¤¬¤é¾¡¼Ô¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ìÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡·×ÎÌ¤ò¥Ñ¥¹¤·¤¿¸å¤Ë¡Ö»î¹ç¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¡Ê°¦¾Î¤Î¡Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤¬¤µ¤¯Îö¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½øÈ×¤ÏÈ´·²¤ÎÆ°¤¤òÈäÏª¡£¹ª¤ß¤Ê±¦¥ê¡¼¥É¤Ç»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¡¢º¸±¦¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¤Ò¤ë¤Þ¤Ê¤¤¡££²£°¾¡¡Ê£±£¸£Ë£Ï¡Ë¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÏÈïÃÆ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤ò»ß¤á¤º¡¢¼ê¿ô¤Ç±þÀï¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¸Ãæ¤·¤¿Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½é¸«»²¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£³³¬µéÀ©ÇÆ¸å¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦À¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¤È¤Î£²ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤òÂ´¶È¡££¹·î¤ËËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤È£±¾¡¡££±£²·î¤Ë¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤«¤é¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë·ý¤ò¸Ç¤á¤Æ¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³£²Ï¢¾¡¡Ê£²£´£Ë£Ï¡Ë¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡Ê£Ð£Æ£Ð¡Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î£¶°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±µé¤Î¼çÍ×£´ÃÄÂÎ¤Ç¤ÏÁ´¤ÆºÇ¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¥á¥¬¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Æþ¤ê¸å¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥ê¥ó¥°»ï¡×¤Î¥Ý¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¾°Ìï¤È¤Î¶ÛµÞÂÐÃÌ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£ÃæÃ«¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³¬µé¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡þÃæÃ«½á¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¤È¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£±·î£²Æü¡¢»°½Å¸©Åì°÷Ä®½Ð¿È¡£Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤ËÃ±¿ÈÅÏÊÆ¤·¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£µÇ¯£´·î¤Ë£Í¡¦£Ô¥¸¥à¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°Ç¯£±£±·î¤Ë£×£Â£ÏÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£³Ç¯£µ·î¤Ë£×£Â£Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¡¢£²£´Ç¯£²·î¤Ë£×£Â£Ã¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Ë½¢¤¡¢£³³¬µéÀ©ÇÆ¡£¿ÈÄ¹£±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢º¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£