「スピードスケート・全日本選手権」（２７日、長野市エムウェーブ）

女子１０００メートルで２位の吉田雪乃（２２）＝寿広＝が１分１４秒６６で日本連盟の派遣標準記録の最高位「ＳＳ」を上回り、５００メートルに続いて五輪代表を確実にした。既に代表を決めている高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１分１４秒５３で２連覇。男子１５００メートルは野々村太陽（博慈会）が１分４５秒２６の大会新記録で初優勝し、ＳＳに次ぐ派遣標準記録Ｓをクリアして初代表を手中に収めた。五輪代表メンバーは最終日（２８日）の全競技終了後に発表される。

笑顔で二つ目の五輪切符をつかんだ。既に５００メートルで代表権を獲得している吉田が、五輪派遣標準記録のＳＳ標準を突破して銀メダル。２種目の代表権を確実とし「オリンピックのことを意識したし、自分のベストを尽くしたいという気持ちが高ぶったレースになった」と振り返った。

自身も満足のスタートを切り、６００メートルを好タイムで通過。最後のコーナーで少し乱れる部分があったが、ラストの直線では高木と並び一気にゴールに滑り込んだ。「最初の加速の部分を美帆さんの足に合わせてリズムをもらおうと思ってやった。良いリズムで入れた」と充実感たっぷりだった。

１０００メートルに力を尽くせたのは「両親も会社の方々も全員チケットを買ってしまっていた」から。「出るしかないと思って。そのために頑張った」と天真らんまんな吉田らしく冗談を飛ばした。「まだまだ伸びしろがあるので、オリンピックまで、少しでもその課題を埋められるようにしたい」。約１カ月半、さらなる高みへ突き進む。