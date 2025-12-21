「全国高校ラグビー・１回戦、東海大大阪仰星１３７−０坂出第一」（２７日、花園ラグビー場）

開幕して１回戦１０試合が行われ、前回準優勝の東海大大阪仰星（大阪第１）は坂出第一（香川）に１３７−０で大勝した。常翔学園（大阪第２）は茗渓学園（茨城）を４１−２９で下した。初出場の慶応志木（埼玉第２）は４８−１２で青森山田（青森）に、早実（東京第２）は石見智翠館（島根）に３９−１４で、それぞれ勝った。記念大会で例年より５校多い５６校が参加。決勝は来年１月７日に行われる。

最後まで東海大仰星フィフティーンは手を緩めなかった。試合終了のホイッスルが鳴っても、表情は引き締まったまま。大会史上初の“下克上”へ、戦いが幕を開けた。

２１トライを挙げて、１３７−０で圧勝。“スピードスター”のＷＴＢ小池慶太郎（２年）が自慢の脚力で試合の流れを引き寄せた。１２点リードで迎えた前半８分。自陣インゴールでボールを受けると一気に加速した。華麗なステップで２度相手のタックルをかわし、ゴールラインまで一直線。どよめきに包まれながらトライを決めた。５０メートル走５秒９の快足で約１００メートルを一人で駆け抜け「きつかったですね」と苦笑い。計３トライの活躍で大勝に貢献した。

父は７人制の元日本代表でヤマハ発動機などでプレーした善行さん。「気づいたらボールに触っていた」と父の影響でラグビーを始めた。「尊敬している」と目標の選手として背中を追う中、大舞台で躍動を遂げた。

７大会連続２５度目の出場で前回準優勝ながら、今大会は初めてシードを外れた。ノーシードからの優勝は前例がないが、花園に新たな歴史を刻むチャンスでもある。「準備してきたことをしっかりと出すだけ。自分たちのやることに集中する」と小池。次戦はシード校で今年２度敗れている佐賀工。圧勝で勢いに乗り頂点まで突き進む。