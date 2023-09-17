ÇÈÎÜ¤Î¡ÈÄï¡É»³ÅÄÎÃ²ð¤Ø¤Î¡Ö¤é¤·¤¤¡×·ëº§½Ë¤¤¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÇú¾Ð¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤â¤¦ÇÈÎÜ»Ð¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡Hey¡ªSay¡ªJUMP¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê32¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óPremium¡×¡Ê¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£23Æü¤ËÇÐÍ¥¤Î¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤ò½ËÊ¡¡£2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏÇÈÎÜ¤È¤Ï±Ç²è¡Ö¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí ¹öÌç½Î»¦¿Í»ö·ï¡×¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¶É¤Î¡Ö¤â¤ß¾Ã¤·¤ÆÅß¡Á¤ï¤¬²È¤ÎÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Á¡×¤Ç¤Ï»ÐÄïÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¶¦±é¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö·ë¹½Ãç¤¤¤¤¡£ÎÉ¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Ð¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ãç¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¤µ¤ó·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤è¡¢²¶¡¢Á´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¸«¤Æ¡È¤¨¡Á¤Ã¡ª¡É¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¡È¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¥Þ¥¸¡ª¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢Ï¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢Á´Á³²ñ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢º£ÅÙ¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ç¤â¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÈÎÜ¤«¤é¤ÎÊÖ»ö¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍè¤¿¤È»×¤¦¡©¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¨¤Ã¡¢¿·µï¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¡Ä¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¢¡¢¤é¤·¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡Ä¡×¤È¸À¤¤¡Ö²¿¤Ç²¶¤¬2¿Í¤Î¿·µïÇã¤ï¤Ê¥¢¥«¥ó¤Í¤ó¡ªÊÑ¤ÊÏÃ¤Ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Êý¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£ËÍ¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¤¨¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï2¿Í¤È¤âÂç¹¥¤¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³ÅÄ¤¬ÇÈÎÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿PC¤Ç°¦¤ò¿¼¤á¤¿¤Î¤Ê¤é¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥É¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤òÆÉ¤à¤È¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥Þ¥¸¤Ç²¶¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ï¡¢¥Þ¥¸´¶¼Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡£»³ÅÄ¤¬¤¯¤ì¤¿PC¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸À¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ï¡Á¡£¤Ò¤È¸À¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤â¥²¡¼¥à¹¥¤¤ÊÊý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤¯¤ó¤Ë¤½¤ó¤Ê»ö¸À¤¨¤ó¤ÎÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»³ÅÄÎÃ²ð¤¯¤ó¤ÈÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¹¥¤¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ÆÇú¾Ð¡×¡Ö·ëº§¤ÎÏÃ¤Ç¤³¤ì1ÈÖ¤¹¤¤«¤â¡×¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤ÈÇÈÎÜ¤ÎÍí¤ßÀÎ¤«¤é¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÈ¯ÁÛ¤¬¤â¤¦ÇÈÎÜ»Ð¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£