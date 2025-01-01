ºå¿À¡¦¹©Æ£ÂÙÀ®¡¡»Ë¾å½é¤ÎÆÈÎ©L½Ð¿È¤Î¿·¿Í²¦¤Ø¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤ä¤ì¤Ð³Í¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡ºå¿À¤Î¹©Æ£¤Ï¡¢¥¬¥Ã¥¯¥ê¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÆÁÅç»Ô¤à¤Ä¤ß¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¸ÅÁã¤Î»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¤¬¼çºÅ¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¡£ÂçÁû¤®¤Ç¼«¿È¤ò°Ï¤ó¤À¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ËÀª¤¤¤è¤¯¡¢¡Ö¹©Æ£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¼þ°Ï¤ÏÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡Ö¹©Æ£ÂÙÀ®¡×¤òÆÁÅç¡¢»Í¹ñ¡¢¤¤¤äÁ´¹ñ¤Ë¤È¤É¤í¤«¤»¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾å½é¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½Ð¿È¿·¿Í²¦¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤òÈ´¤«¤º¤ä¤ì¤Ð¡Ê¿·¿Í²¦¤ò¡Ë³Í¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡°éÀ®ÆþÃÄ¤«¤é³«ËëÄ¾Á°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Ï¡¢18»î¹çÅÐÈÄ¤Ç16²ó1/3¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤«¤é5Ç¯ÌÜ°ÊÆâ¤ÇÁ°Ç¯¤Þ¤Ç1·³ÅÐÈÄ30¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¿Í²¦¤Î»ñ³Ê¤ÏÍ¤·¤¿¤Þ¤ÞÍèµ¨¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24Ç¯Á¥Ç÷¡Êµð¿Í¡Ë¡¢25Ç¯Áñ»Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤È2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¤¬³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1Ç¯´Ö°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îºö¤â¤¢¤ë¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤Ø¡¢Æ±¤¸½©ÅÄ½Ð¿È¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°½Ð¿È¤ÎÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤ÀÐ°æ¤«¤é¼õ¤±¤¿½õ¸À¤Î¼ÂÁ©¤À¡£¡Ö¡ÊÀÐ°æ¡ËÂçÃÒ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ÐÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤»þ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æµß±ç¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦¤Ë¤Ï¡¢Ä´»Ò¤ÎÇÈ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬´Î¿´¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤Ë¸þ¤«¤¦²áÄø¤È¤·¤Æ¡¢µ¯¾²»þ¤ÎÂÎ¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ê¤É¤Ç¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡Ö³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤Ã¤ÈÌ¾Á°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤·¡¢Ì´¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÇÂ®161¥¥í±¦ÏÓ¡£¤¢¤ï¤è¤¯¤Ð¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤º¤ä·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢ÆÁÅç¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë