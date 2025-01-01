ºå¿À¥É¥é4¡¦ÁáÀ¥ºó¡Ê²¼¡Ë¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à»þÂå¡ÖÉé¤±¤óµ¤¡×Éð´ï¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¡¡2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂç¼ÒÀï¤Ç¹¥µß±ç
¡¡¡Ú¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Î¸ÝÆ°¡Û¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¡¢²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºå¿À¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦ÁáÀ¥ºó¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡ËÆþ³Ø»þ¤Î¼«¿È¤ò¡¢¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤¿¤Àºó¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¾®ÅÄÂç²ð´ÆÆÄ¤Î¡È´ãÎÏ¡É¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£ÁÇºà¡¢¾ÍèÀ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡Ö²ÄÇ½À¤òÈà¤«¤é¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡£Åê¤²Êý¤â¤¤¤¤¤·¡¢3Ç¯´Ö¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¥×¥í¤Ë¹Ô¤¯ÁÇºà¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¡£Ãæ³Ø3Ç¯»þ¤Îºó¤ÏµåÂ®130¥¥í¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤Åê¼ê¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê°Ê²¼¤ÎÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¤Ó¤·¤í¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿º£²¬ÂóÌ´¡ÊÀ¾Éð°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À¼¤ò³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Åö¤Îºó¤Ï¡¢Æþ³Ø¸å¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎÀÀ¸³è¤ä¿©»öÎÌ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÎý½¬ÎÌ¤ÇÂÎ½Å¤¬Æþ³Ø»þ¤Î83¥¥í¤«¤é63¥¥í¤Þ¤Ç·ã¸º¡£4¶¯Æþ¤ê¤·¤¿1Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤Ç¥¢¥ë¥×¥¹¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ª¤ê¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ±½©¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¾®ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤éÆâÌÌ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉé¤±¤óµ¤¡×¤À¡£¡Ö»î¹ç¤Ç»È¤Ã¤¿»þ¤ÎÉé¤±¤óµ¤¡£ÉáÃÊ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡¢Ë·¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡ÈÀäÂÐÂÇ¤¿¤»¤¿¤ë¤«¡É¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤¦´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¤Îºó¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢Áá¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1Ç¯Åß¤Ï¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç²¼È¾¿È¤ò¶¯²½¤·¡¢½ÐÎÏ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤¿¡£µåÂ®¤â140¥¥íÂæ¤òÆÍÇË¡£¸«»ö¤ËÍâ½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2²óÀï¤ÇÀ»ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Éé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤¤ºó¤Ë¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£2Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¡ÖÂç¼ÒÀûÉ÷¡×¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡ËÀï¤Çµß±çÅÐÈÄ¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡×2¡½2¤Î4²óÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢6¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò0Éõ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤¬¼ÂÀï¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Ç¯Åß¤Ë¤Ï1Æü6¡Á7¿©¡¢¹¥Êª¤Î¡Ö¤æ¤«¤ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ½Å¤ò78¥¥í¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¡£¿´µ»ÂÎ¤¹¤Ù¤Æ¤Ç°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ®¤Ï151¥¥í¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹âÂ´¤Ç¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÄü¤á¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ºÇÂ®151¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¡ÖÉé¤±¤óµ¤¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡þÁáÀ¥¡¡ºó¡Ê¤Ï¤ä¤»¡¦¤µ¤¯¡Ë2007Ç¯8·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£¾®2¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¤Ï¹â2½Õ²Æ¡¢¹â3²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU18¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Âç²ñ½àV¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬Éð´ï¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢79¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£