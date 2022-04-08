ºå¿À¥É¥é3¡¦²¬¾ë²÷À¸¡¡¸Î¶¿¡¦²¬»³¤Ç¤Î¡È³®Àû¥¢¡¼¥Á¡ÉÁÀ¤¦¡¡¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê22¡áÃÞÇÈÂç¡Ë¤¬27Æü¡¢²¬»³¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ç¤Î¡È³®Àû¥¢¡¼¥Á¡É¡£Íèµ¨¤Ï5·î19Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Î¤ß¤È¤¤¤¦¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤ÁÒÉß¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¶áËÜ¤¬·¯Î×¤¹¤ë¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÎÃ¥¼è¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°ÎÂç¤ÊÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡£²¬¾ë¤¬¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤·¤«³«ºÅ¤¬¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¦ÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¡È³®Àû¥¢¡¼¥Á¡É¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Íèµ¨¤Ï5·î19Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£µåÃÄ¿·¿Í¤Ç¡È²¬»³ÃÆ¡É¤òÊü¤Æ¤Ð19Ç¯6·î18Æü³ÚÅ·Àï¡ÊÁÒÉß¡Ë¤Î¶áËÜ°ÊÍè¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢²¬¾ë¤¬ÁÀ¤¦¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÉÔÆ°¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÂâÄ¹¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö5ÉÃ82¤Î½ÓÂ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ëðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö1ÈÖ¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ò¤¿¤É¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸Î¶¿¤Î¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò²Í¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¤Îº¢¤«¤éËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ëºå¿ÀÀï¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Îµå¾ì¤À¡£¾®³Ø¹»¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¡Êºå¿ÀÀï¤Î¤è¤¦¤Ê¡ËÂç´¿À¼¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇùÁ³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ø¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£
¡¡¶áËÜ¤ÎÇØÃæ¤ÎÀè¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÇØ¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡ÖÁö¹¶¼é¡¢»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ÎÍýÁÛ¤³¤½¤¬¡¢¿·ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ÎÁª¼ê¤Ëµó¤²¤¿OB¤Î»å°æ²ÅÃË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊSA¡Ë¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬10ÅÙ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤´¨¶õ¤Î²¼¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É2»þ´ÖÄ¶¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¤·¤¿²¬¾ë¡£°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È26Æü¤«¤éµ¢¾Ê¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¾¯¤·¼ä¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºå¿À¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤¾È¿¶Á¤¬¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡ÖÆÃ¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÈÎä¶ø¡É¤âÈ¯Ê³ºàÎÁ¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö³èÌö¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌ¾¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£¡¡¡Ê»³¼ê¡¡¤¢¤«¤ê¡Ë
¡¡¡û¡Äºå¿À¿·¿ÍÁª¼ê¤Î²¬»³¸©¤Ç¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï53Ç¯»°Âð½¨»Ë¡ÊÁÒÉß»Ô±Ä¡Ë¡¢80Ç¯²¬ÅÄ¾´ÉÛ¡¢85Ç¯ÂçÌîµ×¡Ê¤È¤â¤Ë²¬»³¸©±Ä¡Ë¡¢14Ç¯ÇßÌî¡Ê2ËÜ¡Ë¡¢19Ç¯¶áËÜ¡Ê¤È¤â¤ËÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡Ë¤Î²áµî5¿Í¤Ç6ËÜ½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤Á»°Âð¤¬ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô½Ð¿È¡£53Ç¯10·î11Æü¡¢¹Åç¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè2»î¹ç¡¢³®Àû2»î¹çÌÜ¤Î6²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Çº¸±Û¤¨¤Ë¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô»å°æSA¡¡²¬¾ë¤Ë¡È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¡É¡Õºå¿À¡¦¹©Æ£¤é»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿»å°æSA¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦²¬¾ë¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÅÁ¤¨Ê¹¤¯¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤«¤¦¼ãÉð¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡£Ã±½ã¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤¹¤«¡£¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¡×¤È¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¿¿Íý¤ò¤Ä¤¤¤¿½õ¸À¤Ç¸ÝÉñ¤·¤¿¡£