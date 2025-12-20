£Å£Ø£É£Ì£Å¡¡£Á£Ë£É£Ò£Á¡¡Í½¹ð¡Ö¤ªº×¤ê»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×Íè½Õ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é³«ºÅ¤òÈ¯É½¡¡£³Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê
¡¡ÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Å£Ø£É£Ì£Å¤¬£²£·Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¡¢£¸ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Å£Á£Ó£Ï£Î¡×¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£º£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯£´·î£²£±¡¢£²£²Æü¤Ë£³Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£µ¼þÇ¯¤È£Ì£Ä£È¤Î£¶Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤Îº×Åµ¡Ö£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡×¤¬½Å¤Ê¤ëÇ¯¡£µÇ°¤¹¤Ù¤£±Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢²ÃÂ®¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ï£±£±·î¤«¤éÊ¡²¬¡¢Âçºå¤ò½ä¤ê¡¢¤¤ç¤¦£²£¸Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£²ó¿·¤¿¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÍèÇ¯£´·î¤ÎÅìµþ£Ä¸ø±é¤Ï¡¢ÉûÂê¤Ë¡Ö£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡¡£Ó£ð£å£ã£é£á£ì¡×¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¿Ê²½¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡££Á£Ë£É£Ò£Á¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬É¾È½¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÄÉ²Ã³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Ç¯£±£²·î³«ºÅ¤Î¡Ö£Ð£Ï£×£Å£Ò¡¡£Ï£Æ¡¡£×£É£Ó£È¡×°ÊÍè¡¢£³Ç¯£´¥«·î¤Ö¤ê¤ËÅìµþ£Ä¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë»×¤¤¤ò¡Ö²æ¡¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¼Õ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡££²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë£Å£Ø£É£Ì£Å¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦Í¤·¤¢¤¨¤ë¥ë¡¼¥Ä¤ä¥½¥¦¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¡¢°ÎÂç¤µ¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö£Ç£å£ô¡Ý£ç£ï¡ª¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡Ö£Ò£é£ó£é£î£ç¡¡£Ó£õ£î¡×¤Ê¤ÉÁ´£³£°¶Ê¤òÆÏ¤±¤¿¡£½é´ü¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Öº£¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¤¡££²£°¡¢£³£°Âå¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢£´£°Âå¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÀª¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥Ô¥å¥¢¤Ê¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¤¬ÂÎÄ´´ÉÍý¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡ÈÂè£³¤ÎÀÄ½Õ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Á£Ô£Ó£Õ£Ó£È£É¤¬£··î¤«¤é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£