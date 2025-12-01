Ç¯¶â·î16Ëü±ß¡¦78ºÐÊì¡¢¡Ò¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ó¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È1¿Í¡Ä2¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÌÌ²ñ¤ËÍè¤¿45ºÐÌ¼¤Ë¡Öµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡×
¹âÎð¼Ô¤Î½»¤Þ¤¤¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡×¡£Æþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤Ï°ÂÅÈ¤·¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¡×¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ëºø³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤À¸³è¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ Æþµï»þ¤Ë¤Ï´°àú¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËÃ¾¤Ó¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£°ìÅÙ¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î°Â½»¤ÎÃÏ¤òµî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¼«¤éµî¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ß¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤·¤¿¤¢¤ë½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âµéÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤é°Â¿´¡Ä¤½¤Î¡Ö¸¸ÁÛ¡×¤¬Êø¤ì¤¿½Ö´Ö
ÅÔÆâ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÃæÍ³Èþ¤µ¤ó¡Ê45ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤Ë¹âµéÍÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþµï¤·¤¿Êì¡¦º´Æ£¥¿¥«¥³¤µ¤ó¡Ê78ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«3¥õ·î¤ÇÂàµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢Æþµï¤ò·è¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ³Èþ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤¬3Ç¯Á°¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤«¤é¡¢Êì¤Ï¼Â²È¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÆâµ¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢¶á½êÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤½¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø°ì¿Í¤Ï¼ä¤·¤¤¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤ËÉÔ°Â¤À¡Ù¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤â»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯ÉÑÈË¤Ë¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÈñÍÑÌÌ¤Ç¤¹¡£¹âµé¥Û¡¼¥à¤È¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹©ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö´ðËÜÅª¤ËÊì¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â¤Ï·î16Ëü±ß¤Û¤É¡£Æþµï¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Î°ì»þ¶â¤Ï2,000Ëü±ß¤Ç¡¢·î³ÛÈñÍÑ¤Ï´ÉÍýÈñ¤ä¿©Èñ¤ò´Þ¤á¤Æ30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£ÃùÃß¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼Â²È¤âÇäµÑ¤·¤ÆÈ÷¤¨¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿ô¤¢¤ë»ÜÀß¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¥Û¡¼¥à¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤¬°µÅÝÅª¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿ÆüËÜÄí±à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤¬½Ð¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Ê¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¹âµé¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤é¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÊý¡¹¤â¾åÉÊ¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3¥õ·î¤ÇÂàµî¤ò·è°Õ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·èÄêÅª¤ÊÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤ÏÆþµï¼Ô¤È¤Î¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£
Í³Èþ¤µ¤ó¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÈËË»´ü¤ò½ª¤¨¡¢2¥õ·î¤Ö¤ê¤ËÌÌ²ñ¤ËË¬¤ì¤¿Æü¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£Ãë¿©»þ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Â¾¤ÎÆþµï¼Ô¤¬ÃÌ¾Ð¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¿¥«¥³¤µ¤ó¤¬Ãì¤Î±¢¤ÎÀÊ¤Ç1¿Í¡¢ÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤Æ¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢Êì¤Ï¡Ø¤â¤¦²È¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï¡Ø¥Ü¥¹¡ÙÅª¤ÊÂ¸ºß¤Î½÷ÀÆþµï¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡£Êì¤¬ÆþµïÄ¾¸å¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¤½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡Ø»ØÄêÀÊ¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÁëºÝ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
ÆþµïÁá¡¹¡¢¡Ö¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Æþµï¼Ô¡×¤È¤¤¤¦ßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¥¿¥«¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹â¤¤¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌ¼¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤º¡¢µï¼¼¤Ë°ú¤¤³¤â¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¡ØÁêÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡Ù¤È²ðÆþ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤à¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤Ï¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÃÏÍë
³ô¼°²ñ¼ÒLIFULL senior¡¿LIFULL ²ð¸î¤Ë¤è¤ë¡Ø²ð¸î»ÜÀßÆþµï¼ÂÂÖÄ´ºº 2025¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆþµï°ì»þ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤·¡×¤¬ºÇÂ¿¤Î25.4%¡£¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬17.2%¡¢¡Ö50Ëü¡Á100Ëü±ßÂæ¡×¤¬17.0%¡¢¡Ö200Ëü¡Á300Ëü±ßÂæ¡×¤¬14.0%¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·î³ÛÈñÍÑ¤Ï¡Ö20Ëü±ßÂæ¡×¤¬27.3%¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢30Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï22.3%¤È¾¯¿ôÇÉ¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¤â¡¢¥¿¥«¥³¤µ¤ó¤¬Æþµï¤ò·è¤á¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤¬¡È¹âµé¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¤Ø¤ÎÆþµï¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤Ï¡Ö·úÊª¤Î¿·¤·¤µ¡×¡Ö¿©»ö¤Î¹ë²Ú¤µ¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¹Ô¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æþµï¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤òºÇ¤âº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÆþµï¼Ô¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¡×¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ï¡Ö½¸ÃÄÀ¸³è¡×¤Î¾ì¡£¥¿¥«¥³¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÄº¿Åª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æþµï¼ÔÆ±»Î¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇËà»¤¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼«Î©ÅÙ¤¬¹â¤¤Æþµï¼Ô¤¬Â¿¤¤»ÜÀß¤Ç¤ÏÇÉÈ¶¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£
¥Ï¡¼¥ÉÌÌ¡ÊÀßÈ÷¡Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ä¸«³Ø¤Ç¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥½¥Õ¥ÈÌÌ¡ÊÆþµï¼Ô¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¡Ë¤Ï¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢Æþµï¤·¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ø¤ÎÆþµï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æþµï¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»ëÅÀ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
