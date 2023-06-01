´Ø±ÛÆ»¤Ç67ÂæÂ¿½Å»ö¸Î¡¡¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê·×2¿Í»àË´¡¦26¿Í½Å·Ú½ý¡¡²¼¤êÀþ¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤áÂ³¤¯¡¡¸áÁ°0»þ45Ê¬¸½ºß
·²ÇÏ¸©¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¼Ö67Âæ¤¬Íí¤àÂ¿½Å»ö¸Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»à¼Ô¤Ï2¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å7»þÈ¾¤´¤í¡¢¤ß¤Ê¤«¤ßÄ®¤Î´Ø±ÛÆ»¡¦²¼¤êÀþ¤Ç¡¢Àã¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃæ·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ67Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á20Âæ¤¬Ç³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÆÅÄÈþÀã¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢26¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤¦¤Á5¿Í¤¬½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Î¤¦¸áÁ°¡¢Á´¾Æ¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊ¤«¤é¿·¤¿¤Ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¸áÁ°0»þ45Ê¬¸½ºß¡¢´Ø±ÛÆ»¤Ç¤Ï¢§²¼¤êÀþ¤Ï·îÌëÌî¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¿å¾å¥¤¥ó¥¿¡¼¤È¤Î´Ö¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬¡¢¢§¾å¤êÀþ¤Ç¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ç¼ÖÀþµ¬À©¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£