¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþå¸¡Ê¤ß¤í¡¢17¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÇò¤Î²Ö¼Â¡×¡Ê´ÆÆÄºäËÜÍª²ÖÎ¤¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ¼ç±é¡£¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÌóÈ¾Ç¯¤òÈñ¤ä¤·¡Ö¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¸Þ´¶¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ù¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡´ó½É³Ø¹»¤Î¥ë¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¼«¤é¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¡ÖÇº¤ß¤ä³ëÆ£¤òÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£À¸¤ä»à¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£