今季限りで阪神を去り、来季からくふうハヤテへの加入が決まった野口恭佑外野手（２５）が２７日、同学年の選手らへエールを送った。森下らとの思い出を振り返るなど、阪神での思いを胸に新たな道へ進む。

◇ ◇

翔太と初めて会ったのは入団会見前日の体力測定でした。最初から無邪気で親しみやすくて。高校、大学でも有名人でしたが、プライドが高くて絡みづらいということは全くなかったです。そこが翔太のいいところだと思います。支配下になった時は「まじでおめでとう！」ってすごく喜んでくれて。本当にうれしかったです。

同期で同学年、同じ外野手で争う立場でしたけど、翔太は頼りになるなと思います。とにかく勝負強い。ＣＳも見ていましたが、第２戦では同点の時点で「もしかしたらあいつ、サヨナラホームラン打つんじゃないか」と予感していて。トレーニングが終わって速報を開いたら、本当に打っていたので「やっぱりな」と思いました。野球以外でも勝負強さは感じます。例えばダーツでも、勝負どころでブル（ダーツボードの中心）を連続で決めたりするんです。すごいですよね。

バッティングを教えてもらうこともありました。自分で考えてやっているから教えるのもうまいです。試合での意識を聞いたら、「タイミングと構えだけしか考えていない」と言っていました。試合前は室内で練習することが多く、飛ばすことは重視していないそうです。センター返しを意識して、細かいフォームのことなどは全て練習で終わらす。試合では余計なことを考えないのが結果を残せる秘訣（ひけつ）なんだと思います。

１年目からチームメートだった（小幡）竜平、（川原）陸と同学年４人ではよくご飯にも行きました。同学年会では野球の話はしないで、たわいもない話ばかりしていますね。しっかり者で引っ張って行ってくれるのは竜平。翔太は結構抜けてる部分があるんですけど、引っ張っていこうとしたりもするんです。大体違う方向に導いていくんですけど…（笑）。それがまた面白いです。

同期で同学年の翔太は僕にとって大事な存在です。翔太が活躍したら僕もうれしい。大きな夢や目標を持っていると思うので、いち友達として応援していきたいです。また一緒に同じグラウンドでプレーするのが一番の理想。翔太からはいい刺激をたくさんもらっているので、自分も頑張っていきたいと思います。

◆野口 恭佑（のぐち・きょうすけ）２０００年７月１７日生まれ、２５歳。長崎県出身。１８０センチ、８７キロ。右投げ右打ち。外野手。創成館高、九産大を経て２２年度育成ドラフト１位で阪神入団。２３年１１月に支配下登録。２４年６月２９日・ヤクルト戦でプロ初出場。同年７月７日・ＤｅＮＡ戦でプロ初安打、初打点をマーク。２５年１０月に戦力外通告を受ける。同年１２月にくふうハヤテとの契約を発表。ＮＰＢ通算２６試合で打率・１８９、０本塁打、５打点。