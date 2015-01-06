´²°ìÏº¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×»£±Æ¸½¾ì¤Ç°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤³¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¡Êý¸À»ØÆ³¤¬TV¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤ËÀ¨¤¤¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¿Í¤À¤Ã¤¿
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖÅÚ¥¹¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ç°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡¢郄ÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¥È¥¤ÎÌ»¡¦¶äÆóÏºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¶äÆóÏº¤¬Ä»¼è½Ð¿È¤Î¤¿¤á¡¢Êý¸À»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖËÍ¤ÎÄ»¼è¤ÎÊý¸À»ØÆ³¤ÎÊý¤¬¡¢±§¿Î¿û¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¡×¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÊý¤È¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡¢°ÊÁ°»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡È¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ø¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ù¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¾®¤µ¤¤º¢¤ËÀ¨¤¤¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¡¢¤½¤ÎÊý¸À»ØÆ³¤Î¿Í¤¬¡¢NHK¡ÊE¥Æ¥ì¡Ë¤Î»Ò¶¡ÈÖÁÈ¡Ö¥°¥ë¥°¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¥ó¡×¤ä¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç19Ç¯´Ö¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Î±§¿Î¿û¿¿¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¤¬¡¢¡Ö¤è¤¯¤³¤³¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤È´²°ìÏº¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡¢¤È¡£¤â¤¦°ìÈÖ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤¡ÖÀ¨¤¯¤ª¼Çµï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Êý¸À»ØÆ³¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¡È¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤ÏÊý¸À»ØÆ³¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡È¤¤¤ä¡Ä¡É¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿´²°ìÏº¤À¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î»þ¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¥·¡¼¥ë¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£¤¦¤ï¤Ã¤Æ¡£¤¹¤Ã¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£