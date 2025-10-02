ºå¿À¡¡º´Æ£µ±¤éÆ±³ØÇ¯¤È¥Ð¥«Áû¤®¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×º´Æ£Ï¡¡¡Íèµ¨¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¥×¥ì¡¼¡Ö¥é¥¤¥ó¤Ç¤¤¤¤Êó¹ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Çºå¿À¤òµî¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö¥®¥Ð¡¼¥º¡×¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëº´Æ£Ï¡Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÎÁª¼ê¤é¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£º´Æ£µ±¤é¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢ºå¿À¤Ç¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ø¿Ê¤à¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£Æ±³ØÇ¯¤¬¤³¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡££·¿ÍÃæ£µ¿Í¤¬Æ±´üÆþÃÄ¤Ç¡¢¡È¥³¥í¥ÊÀ¤Âå¡É¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´°÷ºÇ½é¤ÏÎÀ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ë¡Êº´Æ£µ±¡Ë¤È¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÏÌµ¸ý¤Ç¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¤È¡£¤Ç¤âÏÃ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢°Õ³°¤È¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ë¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±³ØÇ¯¤Ç½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþÃÄ¤·¤Æ£±¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Î¸å¤Ë½é¤á¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¤éÌîµå¤ÎÏÃ¤ÏÁ´Á³¤·¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶á¶·Êó¹ð¤È¤«»äÀ¸³è¤ÎÏÃ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¤¢¤Î¥Ð¡¼¡É¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤â¹Ô¤¯¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¹Æâ¤Ï£·¿Í¤Ç¤Û¤ÜÂß¤·ÀÚ¤ê¾õÂÖ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¥«¥é¥ª¥±¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â´´»öÌò¤Ï¥¨¥À¡Ê±É»Þ¡Ë¤ä¿¿À¡¡ÊÉÍÃÏ¡Ë¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾Æ¤Æù¤Ï¥Æ¥ë¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éËèÇ¯¡¢Æ±¤¸¾Æ¤Æù²°¤µ¤ó¤«¤éÆ±¤¸¥Ð¡¼¤Ë¹Ô¤¯Æ±³ØÇ¯²ñ¤¬¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ë¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÌÌÇò¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤ÏÀÅ¤«¤À¤±¤É¡¢¥¬¥ó¥Ä¡Ê£Ä£å£Î£Á¡¦´äÅÄ¡Ë¤¬¤¢¤ª¤ë¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£ðó¼ù¡ÊÂ¼¾å¡Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¼«Í³¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¹À¿Í¡ÊºÍÌÚ¡Ë¤ÏÉáÃÊ¤Î¼èºà¤âÌÌÇò¤¤´¶¤¸¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¤è¤ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¨¥À¤Î¤³¤È¤ÏÀ¤Âå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¿¿À¡¤È¥¬¥ó¥Ä¤¬£Ä£å£Î£Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤ËÁ´°÷½¸¹ç¤Ç¤¤¿¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î±þ±ç²Î¤Ê¤ó¤«²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´Ø·¸À¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤½¤³¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¡£ÊÑ¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤À¤ì¤«¤Ë±óÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Æ¥ë¡¢¹À¿Í¡¢ðó¼ù¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤â¼è¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥Æ¥ë¤ÏÌ¾»ú¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ½µ¤Ï¡Öº´Æ£¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Öµ±¤¯¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Æ¥ë¤é¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£¥é¥¤¥ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Þ¤¿¤¤¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¡º´Æ£¡¡Ï¡¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë£±£¹£¹£¸Ç¯£´·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢£²£·ºÐ¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡££±£¸£¹¥»¥ó¥Á¡¢£±£°£µ¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£Åê¼ê¡£ÈôÎ¶¹â¡¢¾åÉðÂç¤ò·Ð¤Æ£²£°Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Çºå¿ÀÆþÃÄ¡££²£²Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¡¢£²£´Ç¯£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯£¹·î£³£°Æü¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç£±·³½éÅÐÈÄ¡££²£µÇ¯£±£°·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¥Þ¥ë¥Ï¥óËÌÆüËÜ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¹Å¼°ÌîµåÉô¡Ö¥®¥Ð¡¼¥º¡×¤ÎÆþÃÄ¤¬·èÄê¡££Î£Ð£ÂÄÌ»»£±»î¹ç¤Ç£°¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¡£