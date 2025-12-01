Åð»£Ì¤¿ë¤«¡¢ÆÁÅç¸©¿¦°÷ÂáÊá¡¡¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¹áÀî
¡¡¹áÀî¸©·Ù¹â¾¾Æî½ð¤Ï27Æü¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ç½÷À¤Î¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤ÆÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê»£±ÆÌ¤¿ë¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷À¾ÛêÎ¶Ç·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¡áÆÁÅç¸©µÈÌîÀî»Ô¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤ÈÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆÁÅç¸©Ä£¤Î¿¦°÷¤Ç¡ÖÅð»£¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾¦ÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï27Æü¸áÁ°11»þ35Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç½÷À¤Ë¸å¤í¤«¤é¶á¤Å¤¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥¹¥«¡¼¥ÈÆâ¤Ë¸þ¤±¤Æ²¼Ãå¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡£ÊÝ°Â°÷¤¬Åð»£¤òÌÜ·â¤·¤Æ½ð¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£