¡ÖÀïÁè¤Î¾¼ÏÂ¡×»£¤êÂ³¤±¡¡ÁêÌÏ¸¶¤Î¼Ì¿¿²È¡¦¹¾À®¾ïÉ×¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ·²¡¢ÊÆµ¡´Ø¤Ë¼ýÂ¢¡¡Âè£²¼¡ÂçÀï¤ÎÆüÊÆÁê¸ßÍý²ò¤Ø
¡¡¡ÖÀïÁè¤Î¾¼ÏÂ¡×¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¼Ì¿¿²È¡¢¹¾À®¾ïÉ×¤µ¤ó¡Ê£¸£¹¡Ë¡áÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¡á¤ÎºîÉÊ·²£¶£°£°ÅÀÄ¶¤¬¡¢ÊÆ¹ñÍ¿ô¤Î¼Ì¿¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥º¡ÊÊÝÂ¸µ¡´Ø¡Ë¤Î¤¢¤ë¥Æ¥¥µ¥¹Âç¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Âç¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¿Í¼Ì¿¿²È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÇÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡¢Âè£²¼¡ÂçÀï¤ò¡ÖÆüÊÆ¶¦ÄÌ¤ÎÎò»Ë¡×¤ÈÂª¤¨ÆüËÜÂ¦¤Î»ëÅÀ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÅ¨ÂÐ¤·¤¿Î¾¹ñ¤ÎÁê¸ßÍý²ò¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆîÉô¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ÎÆ±ÂçÉÕÂ°¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³¡¼ÊÆ¹ñ»Ë¥»¥ó¥¿¡¼¡££µÇ¯Á°¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÈÅÐÏ¿¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢º£Ç¯£±£±·î½é½Ü¤Ë£¶£±£µÅÀ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¢¦ÈïÇú¼Ô¢¦Ëþ½£¡ÊÃæ¹ñÅìËÌÉô¡Ë¢¦ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î·ãÀïÃÏ¢¦½¸ÃÄ»à¤Î¤¢¤Ã¤¿²Æì¤Î¥¬¥Þ¡ÊÆ¶·¢¡Ë¨¡¤Ê¤É¼·¤Ä¡£
¡¡¹¾À®¤µ¤ó¤ÏÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀï¤Î½ýº¯¤ò¼Ì¿¿¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÇÔÀï¤ÇÃæ¹ñÂçÎ¦¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¸É»ù¤ä¡¢ÀêÎÎ·³Ê¼»Î¤È·ë¤Ð¤ìÊÆ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡ÖÀïÁè²Ö²Ç¡×¤Î¶ìÆñ¤ò¾ÓÁü¼Ì¿¿¤ÇÉ½¸½¡£¸¶Çú¤äÀïÆ®¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ï¡¢°äÉÊ¤ä¾ð·Ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¸¶ÇúÅê²¼¤Ë´Ø¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤ò£µÇ¯Á°¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¹¾À®¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬°Ê¹ß¤Î¼ýÂ¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ·²¤Ï¡Ö¹¾À®¾ïÉ×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÀâÌÀÊ¸¤Ç¡ÖÀï»þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¡ÊÀï¸å¤Î¡Ë¡ØÄÀÌÛ¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÈãÈ½Åª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡×¤È¡¢À©ºî¤Î»ÑÀª¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¡£