ºå¿À¡¦¥É¥é£³²¬¾ë¤¬£²ÂçÌÜÉ¸¡¡ÁÒÉßÃÆ¡õ»øÆþ¤ê¡È»å°æ¥í¡¼¥É¡É¤Ç³ð¤¨¤ë¡¡Æ±¤¸Åê¼ê¢ª³°Ìî¼êÅ¾¸þ¤ÎÄ¶¿ÍÆ»¤·¤ë¤Ù¤Ë
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦²¬¾ë²÷À¸³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡áÃÞÇÈÂç¡á¤¬£²£·Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©Æâ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ê¤É¡¢Ìó£³»þ´Ö¤ÎÎý½¬¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç£²ÂçÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡ÁÒÉß³«ºÅ¤Î»î¹ç¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¢¾Íè¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤Î»å°æ²ÅÃË£Ó£Á¡Ê£´£´¡Ë¤ÇÄ¶¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬¾ë¤â¹â¹»»þÂå¤ÏÅê¼ê¤ÇÂç³Ø¤«¤é³°Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¡È»å°æ¥í¡¼¥É¡É¤ÇÌ´¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡µ¢¾Ê¥é¥Ã¥·¥å¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤â¡¢²¬¾ë¤Î¡È»Å»öÇ¼¤á¡É¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©Æâ¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤ÈÌó£³»þ´Ö¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò´º¹Ô¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ì¤â¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¡£Âç¤¤ÊÆó¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡²¬»³±Ø¤Ë¤Ï¥É¥Ç¥«¤¤»³ËÜÍ³¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£À²¤ì¤Î¹ñ¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢º£¤Ï»³ËÜ£±Âò¡££²£¶Æü¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö³èÌö¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÌ¾¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¡Ê»³ËÜ¤Ë¡ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÃÏ¸µ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¡¢ºå¿À¤Ç¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÉñÂæ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯£µ·î£±£¹Æü¤Ë¤ÏÁÒÉß¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃæÆüÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºå¿À¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃÏÊý³«ºÅ¤Ç¡¢²¬¾ë¼«¿È¤â¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¡Ö¤½¤ì¡ÊËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¹â¤Ç¤¹¤·¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£Æ´¤ì¤Î»å°æ»á¤Ï£±£¸Ç¯¤ËÆ±µå¾ì¤Ç¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¼õ¸³´ü¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤ËÂ³¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¤À¡£ÃÞÇÈÂç»þÂå¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤º¡£¡ÖÆüËÜÂåÉ½¤ÏÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤¿»å°æ»á¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¶¿Í¤ËÆ´¤ì¡¢Áö¹¶¼é¤Ç¤Î³èÌö¤òÌ´¸«¤ë²¬¾ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤Æ»¤·¤ë¤Ù¤À¡£
¡¡¼«¿È¤â¹â¹»»þÂå¤ÏÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Ø¤ÇÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ³«²Ö¤·¤¿¡£¡ÖÊÑ¤Ê¥×¥é¥¤¥É¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ë²¼¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤ë¤À¤±¡×¡£¤³¤³¤«¤é²¬¾ë¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£