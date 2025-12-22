オリックス・岸田監督が、来季の山下の1年間フル稼働に太鼓判を押した。「もう大丈夫でしょう。完全に良くなったと思う。ローテーションを守って投げ続けてくれたら凄く戦力はプラスになる」

今季は3月7日巨人とのオープン戦で腰の違和感を訴えて緊急降板し、戦線を離脱。以降は指揮官が「あの子も“もういける、投げさせてくれ”とずっと言っていたんですが、こちら側が止めていた状態だった。3年連続で腰のことで不安もあった。だから万全で復活しようと」と経緯を説明したように、大型右腕の将来を最優先して2軍での実戦復帰が7月8日、1軍での今季初登板が9月7日の日本ハム戦と慎重に復帰への道を歩ませた。そのかいあって復活し、4試合1勝0敗、防御率1・25。日本ハムとのCSファーストS初戦の先発も担った。

万全の体を取り戻して制限解除となる来季は、先発ローテーションの柱として今季一度もなかった中6日起用も視野に入る。指揮官は「ペータ（山下）も今年、かなり悔しい思いをしたと思う。思う存分やってくれたら」と期待した。 （阪井 日向）