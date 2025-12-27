¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¶¥ÇÏ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ºå¿À¶¥ÇÏÀ©ºÛ ºå¿À¶¥ÇÏÀ©ºÛ ºå¿À¶¥ÇÏÀ©ºÛ 2025Ç¯12·î28Æü 5»þ4Ê¬ ¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ôºå¿À¶¥ÇÏÀ©ºÛ¡Õ¡¡¡Ú²áÂÕ¶â¡Û¢¦10R¡ÄÅÄ»³3Ëü±ß¡ÊÈ¯ÇÏµ¡Æâ¤ÇÆÍ¿Ê¤µ¤ì¤¿¡Ë¡¢½©»³3Ëü±ß¡Ê¥à¥Á¤Î»ÈÍÑË¡¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¿ù»³À²µª»Õ2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎJRA¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°³ÎÄê¡¡ÅìÀ¾¥À¥Ö¥ë½Å¾ÞV¤Çº£Ç¯60¾¡¤ËÅþÃ£ ¡Úº´²ì¶¥ÇÏ¡Û¤¸¤ã¤¤vs¤Ò¤é¤ä¤Þ¤óÇÏ·ôÂÐ·è(28Æü4R¡¢5R¡¢9R¡Ë Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ö·þ¤ê¤Ç¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë10ÇÕ¤Ï¤¤¤±¤ë¡×¡¡Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÇÏµÇ°¤È¤Ï¡©°Õ³°¤Ê¸òÎ®´Ø·¸¤â¹ðÇò Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡ÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¤Ì¾ÇÏ¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡ª¡ÖÊë¤ì¤ÎÃæ»³¤Ï¡Ä¡×¤Èµ¿Ìä¤â¡ÄÍÇÏµÇ°¤Ç´°¾¡