プレミアリーグ 25/26の第18節 チェルシーとアストンビラの試合が、12月28日02:30にスタンフォード・ブリッジにて行われた。

チェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、コール・パーマー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはドニエル・マレン（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）らが先発に名を連ねた。

37分に試合が動く。チェルシーのリース・ジェームズ（DF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めてチェルシーが先制。

ここで前半が終了。1-0とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、アストンビラは同時に3人を交代。エミリアーノ・ブエンディア（MF）、ドニエル・マレン（FW）、ジョン・マッギン（MF）に代わりオリー・ワトキンス（FW）、ジェイドン・サンチョ（FW）、アマドゥ・オナナ（MF）がピッチに入る。

63分アストンビラが同点に追いつく。オリー・ワトキンス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

69分、チェルシーは同時に3人を交代。マルク・ククレジャ（DF）、ジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）に代わりマロ・ギュスト（DF）、リアム・デラップ（FW）、ジェイミー・バイノーギッテンス（FW）がピッチに入る。

72分、チェルシーが選手交代を行う。コール・パーマー（MF）からエステバン（FW）に交代した。

82分、アストンビラが選手交代を行う。イアン・マートセン（DF）からリュカ・ディニュ（DF）に交代した。

83分、アストンビラが選手交代を行う。ブバカル・カマラ（MF）からラマーレ・ボガード（MF）に交代した。

その直後の84分アストンビラが逆転。ユーリ・ティーレマンス（MF）のアシストからオリー・ワトキンス（FW）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

以降は試合は動かず、アストンビラが1-2で勝利した。

なお、チェルシーは57分にリース・ジェームズ（DF）、68分にトレボ・チャロバー（DF）、71分にリアム・デラップ（FW）、71分にモイセス・カイセド（MF）、90+4分にエンソ・フェルナンデス（MF）に、またアストンビラは30分にマティ・キャッシュ（DF）、57分にモーガン・ロジャース（FW）、78分にブバカル・カマラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-28 04:40:27 更新