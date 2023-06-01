¡ÖÂàÃÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¡×ÀäÉÔÄ´¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¡¢È¾Ç¯¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÊü½Ð¢ª¸ÅÁã¤ËÅÅ·âÉüµ¢¤«¡ª¡È£±Ç¯¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î°ÜÀÒ¡É¤Î²ÄÇ½À¤ò¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¥¨¡¼¥¹¤¬ºÆ¤Ó¡Ä¡×
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â²á¤®¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅß¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢£±·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤Æ±½¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ìó£±Ç¯Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ì¥ó¥Ì¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶µü¸è¤À¡£
¡¡¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼À¯¸¢¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÂàÃÄ¡£¤À¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢È¾Ç¯¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø¤ÈºÆ°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»öÂÖ¤Ï¹¥Å¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«ËëÅö½é¤³¤½¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Å¶¶¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¥ì¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î¡ÈÉü±ï¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ØDaily Record¡Ù¤Ï12·î26Æü¡¢¸Å¶¶¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë30ºÐ¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö21»î¹ç¤Ç£±¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÌµÆÀÅÀ¡£¸½ÃÏ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡¢Èà¤¬ÂàÃÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£±·î¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤«¤é1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¥ì¥ó¥Ì¤ÇÀ®¸ù¤Ë»ê¤é¤º¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤È£³Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡×
¡ÖÃ»´üÅª¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤ÏºÆ¤Ó¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¥ç¥¦¥´¤Ï£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼Àï¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¼çÎÏ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸õÊä¤Ï¸Å¶¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈºÆº§¡É¤Ë²ûµ¿Åª¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂÀÓ¤É¤ª¤ê¤ÎÎÏ¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÃ»´üÅª¤Ê°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦°Æ¤â½Ð¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¸Å¶¶¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥×¥é¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¸Å¶¶¤Ï¤³¤ÎÅß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¤«¡£
