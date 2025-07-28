¡Ú¥Í¥³Ì¡²è¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â¤ò¾è¤»¤ë°¦Ç!?¤½¤Î»ÅÁð¤Ë¡ÖÆ¬¤Ë¾è¤ë¤ÏÌ´¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³½Ð
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â¤ò¾è¤»¤ëÇ¤À¤¬¡Ä!?
°¦Ç¡¦¥¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢X(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X(µìTwitter)¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.2Ëü¿Í(2025Ç¯12·î23Æü¸½ºß)¡¢È¯É½¤·¤¿Ì¡²è¤ÎÂ¿¤¯¤¬10Ëü¤¤¤¤¤Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£º£²ó¤Ï¥¥å¥ë¥¬¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¢£Æ¬¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤¤»ô¤¤¼ç!?
¥Õ¡¼¥¿¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â¤ò¾è¤»¤ë¥¥å¥ë¥¬¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À°¦Ç²È¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¾è¤ë¤ÏÌ´¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤ËÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç
¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë´ó¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¥¥å¥ë¥¬¤¬¡£¤¹¤ë¤È¥¥å¥ë¥¬¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¿¶Æ°¤¬¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥å¥ë¥¬¤¬ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤Á¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤±¤ì¤ÉÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥å¥ë¥¬¤Î°µ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²¡¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡£
¢£»ô¤¤¼ç¤ò´Ö°ã¤¨¤¿Ç!?
¥¥å¥ë¥¬¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¤Ë¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë¥¥å¥ë¥¬¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤«¤é½Ð¤¿¥¥å¥ë¥¬¤Ï¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥Õ¡¼¥¿¤Î¤â¤È¤Ø¡£¥Õ¡¼¥¿¤ÎÂ¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¥å¥ëZ¤µ¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÈÇ¤ÎÆü¾ï¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¡¢¤É¤ì¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¡£X(µìTwitter)¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¥å¥ëZ(@kyuryuZ) ¡¡¡¡ ¡¡
