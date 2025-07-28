»ô¤¤¼ç¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â­¤ò¾è¤»¤ëÇ­


¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û»ô¤¤¼ç¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â­¤ò¾è¤»¤ëÇ­¤À¤¬¡Ä!?

°¦Ç­¡¦¥­¥å¥ë¥¬¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÁÏºîÌ¡²è¤È¤·¤ÆÉÁ¤­¡¢X(µìTwitter)¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ)¤µ¤ó¡£X(µìTwitter)¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï90.2Ëü¿Í(2025Ç¯12·î23Æü¸½ºß)¡¢È¯É½¤·¤¿Ì¡²è¤ÎÂ¿¤¯¤¬10Ëü¤¤¤¤¤Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è²È¤À¡£º£²ó¤Ï¥­¥å¥ë¥¬¤Î¤ªÃãÌÜ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿3ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£

¢£Æ¬¤Ë¾è¤é¤ì¤¿¤¤»ô¤¤¼ç!?

¥Õ¡¼¥¿¤¬´ù¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¾Ã¤·¥´¥à¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤³¤ËÍî¤Á¤¿¤«¤ï¤«¤é¤º´ù¤Î²¼ÊÕ¤ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´ù¤Ë¤¤¤ë¥­¥å¥ë¥¬¤ËÆ¬¤òÉï¤Ç¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾Ã¤·¥´¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥­¥å¥ë¥¬¤¬¥Õ¡¼¥¿¤ÎÆ¬¤ËÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¾è¤ë¤Ä¤â¤ê!?¡×¤È¶Ã¤¯¥Õ¡¼¥¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¥Õ¡¼¥¿¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â­¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ­¤·¤¿¥­¥å¥ë¥¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

03


¥Õ¡¼¥¿¤ÎÆ¬¤ËÁ°Â­¤ò¾è¤»¤ë¥­¥å¥ë¥¬¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤À°¦Ç­²È¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆ¬¤Ë¾è¤ë¤ÏÌ´¡×¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬SNS¤ËÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç

¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Ë´ó¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤¯¤Ä¤í¤°¥­¥å¥ë¥¬¤¬¡£¤¹¤ë¤È¥­¥å¥ë¥¬¤ÏÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò»Ï¤á¡¢¤½¤Î¿¶Æ°¤¬¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥­¥å¥ë¥¬¤¬ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ã¤³¤Á¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤±¤ì¤ÉÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤Ï¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤­¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¥­¥å¥ë¥¬¤Î°µ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó²¡¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡Ä¡£

02


¢£»ô¤¤¼ç¤ò´Ö°ã¤¨¤¿Ç­!?

¥­¥å¥ë¥¬¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤òºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë²»¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤­¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ­¤Ë¤¹¤ê¤¹¤ê¤¹¤ë¥­¥å¥ë¥¬¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤«¤é½Ð¤¿¥­¥å¥ë¥¬¤Ï¡¢¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¸«¤Ä¤á¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥Õ¡¼¥¿¤Î¤â¤È¤Ø¡£¥Õ¡¼¥¿¤ÎÂ­¤ò¤¹¤ê¤¹¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£

02


¥­¥å¥ëZ¤µ¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤ÈÇ­¤ÎÆü¾ï¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤­¡¢¤É¤ì¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤À¡£X(µìTwitter)¤ä¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎºîÉÊ¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç­¹¥¤­¤ÎÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª

¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥­¥å¥ëZ(@kyuryuZ) ¡¡¡¡ ¡¡

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡¡¡ ¡¡