¡¡º£½ÕÁªÈ´¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇ¯Æâ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Íè½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëºÇÂ®152¥¥í±¦ÏÓ¡¦¿¥ÅÄæÆ´õ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤ÉÇ»¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡8¶¯Æþ¤ê¤·¤¿º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï2´°Éõ¤Ê¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£º£½©¤Î´ØÅìÂç²ñ¤Ï8¶¯¤Ç¡¢Íè½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¤ÏÅöÍîÀþ¾å¡£¥¨¡¼¥¹¤Ï¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¥×¥í¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£