¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÚÇ¼¡¡»ö¶È¼Ô¤Î¾¡¼ê¤ÊÎ®ÍÑµö¤µ¤ì¤Ì
¡¡¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÚÇ¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÌ±¤ËºÇ¤â¿È¶á¤ÊÀÇ¶â¤¬Å¬Àµ¤ËÇ¼ÉÕ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤ÏÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¹ñ¤ÏÄ§¼ý¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂÚÇ¼¼Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÂÐ½è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¾ÃÈñÀÇ¤ÎÂÚÇ¼³Û¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ£¹£±£µ²¯±ßÁý¤Î£µ£²£¹£¸²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£ÀÇÎ¨¤¬£±£°¡ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿£²£°£±£¹Ç¯°Ê¹ß¡¢Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï½êÆÀÀÇ¤äË¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¹ñÀÇÁ´ÂÎ¤ÎÂÚÇ¼³Û¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡ºâ»º¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç¹ñ¤¬Ä§¼ý¤òÃÇÇ°¤·¤¿¾ÃÈñÀÇ³Û¤ÏºòÇ¯ÅÙ¡¢£²£¹£²²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î²Á³Ê¤ËÀÇ¶âÊ¬¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÇ¼ÉÕ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¾ÃÈñÀÇ¤ò°ì»þÅª¤ËÍÂ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò±¿Å¾»ñ¶â¤Ê¤É¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£²£ÎÎ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¡¢¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¡£
¡¡¹ñÌ±¤é¤¬¹¤¯ÉéÃ´¤¹¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Êºâ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¹ñ¤Î¾ÃÈñÀÇ¼ý¤Ï£²£µÃû±ß¤Ë¾å¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤äË¡¿ÍÀÇ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÇ¤Î¸øÊ¿À¤ä¿®ÍêÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤Ï»ö¶È¼Ô¤Î¡ÖÆ¨¤²ÆÀ¡×¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÂÚÇ¼¼Ô¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯ÆÄÂ¥¤·¡¢Ç¼ÉÕ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ïºâ»º¤ÎÄ´ºº¤äº¹¤·²¡¤µ¤¨¤òÅ°Äì¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡Ç¼ÀÇ³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤»ö¶È¼Ô¤ÏÇ¯£±²ó¡¢£±Ç¯Ê¬¤Î¾ÃÈñÀÇ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³ÉéÃ´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¤À¤¬¡¢»ö¶È¼Ô¤¬¾ÃÈñÀÇ¤ò¼ê¸µ¤ËÍÂ¤«¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÎ®ÍÑ¤ò½õÄ¹¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡Ç¼ÀÇ»ñ¶â¤ò°ì³ç¤Ç½àÈ÷¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤è¤¦¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¸ýºÂ¤Ë»ñ¶â¤ò¤¿¤á¤Æ¤ª¤¡¢»ØÄê¤·¤¿Æü¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤Ï°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¤Ï¡¢¼þÃÎ¤òÅ°Äì¤·¡¢³Î¼Â¤ÊÇ¼ÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï´ë¶È¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Ãó¼Ö¶è²è¤ÎÂß¤·ÉÕ¤±¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë¾ÃÈñÀÇ¤ò£²£²Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î£²£±Ç¯´Ö¡¢Ç¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á£±£¹¡Á£²£²Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÌó£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤Ï±äÂÚÀÇ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ÆÇ¼ÉÕ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤ÎÊ¬¤Ï»þ¸ú¤Î¤¿¤á¡¢Ç¼ÉÕ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Î´ª°ã¤¤¤¬¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸ø¶â¤ò°·¤¦¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢ÅÔ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï½ÅÂç¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬¿Ê¤á¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢µð³Û¤ÎÍ½»»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ºâ¸»¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂåÂØºâ¸»¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º´ûÂ¸¤ÎÀÇ¤ò³Î¼Â¤ËÄ§¼ý¤·¡¢ÀÇ¼ý¤Î³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
