EXILE¡¡Ì¾¸Å²°3Ëü¿ÍÊ¨¤«¤»¤¿¡ªÍèÇ¯¤ÏÅìµþD¸ø±é¡¢ATSUSHI¥½¥í¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡¡È¯É½¤Ë¡ÈÈáÌÄ¡É´¿À¼
¡¡EXILE¤¬27Æü¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¾¸Å²°¸ø±é¤ò¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÍèÇ¯4·î21¡¢22Æü¤Ë3Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLDH¡×¤¬ÁíÎÏ¤òµó¤²¤Æ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò»Å³Ý¤±¤ë6Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¡ÖPERFECT¡¡YEAR¡×¡£¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯µÇ°¥¤¥ä¡¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤Ç¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£¸ø±éÁ°¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎATSUSHI¡Ê45¡Ë¤Ï¡Öº£¤ÎEXILE¤¬ºÇ¹â¡£¤Ç¤âÍèÇ¯¤ÎEXILE¤Ï¤â¤Ã¤ÈºÇ¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¼«¿È¤âÍèÇ¯7·î¤«¤é¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥ó¥³¡¼¥ëÁ°¤ËÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ3Ëü¿Í¤«¤éÈáÌÄ¤Ë»÷¤¿´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎPERFECT¡¡YEAR¤Ï²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ÏËÜÍè¡¢LDH¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â¸ø±é¿ô¤òÁý¤ä¤·¡È¥é¥¤¥ÖÄÒ¤±¡É¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Ä¾·â¡£Ì¤È¯É½¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Þ¤àÁ´334¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢LDH¤ÎÉ®Æ¬¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÎAKIRA¡Ê44¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏEXILE¤Ë½êÂ°¤·¤Æ20Ç¯¡¢EXILE¡¡THE¡¡SECOND¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈAKIRA¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÉ¡Â©¤¬¹Ó¤¤¡£EXILE¤Îº£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö½ÕÀè¤Ë²¿¤«È¯É½¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤Þ¤µ¤ËÀ©ºîÃæ¤Ç¥ì¥¬¥·¡¼¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤½¤¦¡×¤È´üÂÔ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÂåÉ½¶Ê¡ÖChoo¡¡Choo¡¡TRAIN¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ß30¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ATSUSHI¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ë³èÆ°µÙ»ß¤«¤éÉüµ¢¸å¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ½éÆü¤«¤éºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç´°Áö¤¹¤ëEXILE¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÌµ»ö¤ËÁö¤êÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤ËºÇ¹â¤Î°ìÇ¯¤À¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÍèÇ¯¤âÂÎÄ´¤òºÇÍ¥Àè¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£