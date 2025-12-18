連盟創設100周年を迎えた東京六大学野球リーグ各校4年生の進路が出そろった。今春リーグ戦で立大の選手として59年ぶり2人目の3冠王に輝いた山形球道外野手（22）は、社会人野球の強豪・明治安田に進む。今夏の大学日本代表で活躍した左のスラッガーは、指名解禁となる27年ドラフトでのプロ入りを目指す。

東京六大学野球で打ちまくった立大・山形は明治安田で即戦力を目指す。「成長してENEOS時代の度会（現DeNA）選手くらい注目される打者になりたい」と誓った。

大学ラストイヤーの今年。春季リーグ戦では打率・444、5本塁打、17打点で3冠に輝いた。秋も打率・377、3本塁打、8打点と好成績をマークしたが、ドラフト会議では指名漏れとなった。

2年後のドラフト指名に向け、原因を自己分析した。大学日本代表でともにプレーした西武ドラフト1位の明大・小島ら、プロ入りした打者との違いは逆方向への飛距離。リーグ通算10本塁打は、全て中堅より右翼方向だった左打者は「逆方向への本塁打を打ちたい」と意気込んだ。

守備面の不安も解消する。右肘痛を抱えながらのプレーだったためスローイングの評価が低かったが、今月に右肘を手術。2カ月後にはスローイングが解禁される。

「1年目から都市対抗に出場して若獅子賞（新人賞）を獲りたい」。六大学の3冠王が2つの課題を解決すれば、プロへの道が見えてくる。（柳内 遼平）

◇山形 球道（やまがた・きゅうどう）2003年（平15）10月19日生まれ、東京都出身の22歳。興南（沖縄）では甲子園出場なし。立大では2年春にリーグ戦デビューし、4年夏は大学日本代表に選出。1メートル72、82キロ。右投げ左打ち。