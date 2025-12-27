Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤ÉÆþ½ê¼Ô£¹£³£µ¿Í¤¬ÀÐÀî¸©Æâ³°¤ØÈòÆñ¡Ä£±£µ£°¿Í¤ÏÈòÆñÀè¤Ç»àË´
¡¡ºòÇ¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ÀÐÀî¸©¤ÎÆÃÊÌÍÜ¸îÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·×£²£¹»ÜÀß¤ÎÆþ½ê¼Ô£¹£³£µ¿Í¤¬¡¢¸©Æâ³°¤ØÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÆÉÇä¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÇ¿å¤äÄäÅÅ¤Ë¤è¤ë±ÒÀ¸ÌÌ¤Î°²½¡¢¿¦°÷ÉÔÂ¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿»ÜÀß¤¬Â¿¤¯¡¢»³·Á¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÆþ½ê¼Ô¤â¤¤¤¿¡£ÈòÆñÀ¸³è¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢£±£µ£°¿Í¤ÏÈòÆñÀè¤«¤éÌá¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»àË´¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï£±£±¡Á£±£²·î¡¢Ç½ÅÐÃÏ°è£¶»ÔÄ®¤Ë¤¢¤ë£¸£¸»ÜÀß¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï£·£´»ÜÀß¡Ê£¸£´¡ó¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÈòÆñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£´³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë£²£¹»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈòÆñ¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¤Î¶ÛµÞÅª¤Ê°åÎÅ¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿£µÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë£±£³£·¿Í¡¢ÈòÆñÈÂÁ÷¤ÎÍ×ÀÁ¤¬Áê¼¡¤¤¤À£¶¡Á£±£¸ÆüÌÜ¤Ë£µ£µ£´¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸©Æâ³°¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÄê´ü´Ö¤ÎÈòÆñ¤ò·Ð¤Æ¡¢¸µ¤Î»ÜÀß¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤Ï£³£¶£¹¿Í¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î£´³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡££²£´£³¿Í¤ÏÈòÆñÀè¤Î»ÜÀß¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£Æþ½ê¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤¤¤¹ÍøÍÑ¼Ô¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¿²¤¿¤¤ê¤Î¹âÎð¼Ô¤â¤¤¤¿¡£
¡¡ÈòÆñ¤òÁªÂò¤·¤¿»ÜÀß¤«¤é¤Ï¡ÖÃÇ¿å¤Ç¥È¥¤¥ì¤äÉ÷Ï¤¤¬»È¤¨¤º¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Î°Ý»ý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¿¦°÷¤âÈïºÒ¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¤Î¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´°÷ÈòÆñ¤ÎÁªÂò¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤¹¤ë»ÜÀß¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ½ÓÊ¸¡¦ÀÅ²¬¸©Î©Âç¶µ¼ø¡ÊºÒ³²Ê¡»ã¡Ë¤Ï¡Ö»ÜÀß¤ÏÆþ½ê¼Ô¤ÎÌ¿¤ò¼é¤í¤¦¤È¡¢¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤ß¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀÚÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¤À¤È¡ÖÁ´°÷ÈòÆñ¤«¡¢¤È¤É¤Þ¤ë¤«¡×¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¡¢¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÂÎÎÏ¤ä»ýÉÂ¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ØÈòÆñ¤Î¥È¥ê¥¢¡¼¥¸¡ÊÍ¥Àè½ç°Ì¤Å¤±¡Ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤âÉ¬Í×¤À¡×¤ÈÄó¸À¤¹¤ë¡£
