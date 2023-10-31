³ÚÅ·¡¦»°ÌÚ´ÆÆÄ¡¡ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Îµ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£Åê¼ê¤Ê¤·¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤Î»°ÌÚÈ¥´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤¬º£µ¨µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÅþÃ£¤·¤¿Áª¼ê¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¼ä¤·¤¤¡£ÀèÈ¯¤¬¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¢ÊÖ¤·¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°6µåÃÄ¤Ç¡¢µ¬ÄêÅþÃ£¼Ô¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï³ÚÅ·¤Î¤ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4¿Í¡Ê¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¡¢¾åÂô¡¢Í¸¶¡Ë¤ÇÀ¾Éð¤¬3¿Í¡Êº£°æ¡¢¶ùÅÄ¡¢¹â¶¶¡Ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡ÊËÌ»³¡¢°ËÆ£¡Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊµÜ¾ë¡¢¶åÎ¤¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ê¼ï»Ô¡¢¾®Åç¡Ë¤Ï³Æ2¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆ£°æ¤Î109²ó2/3¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢12·î¤Ç41ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿´ß¤¬109²ó¡¢2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦¸Å¼Õ¤Î107²ó¤ÈÂ³¤¯¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀÅÀ¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£ÅêÂÇ¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤È¤é¤¨¡Ö³«Ëë¤«¤é¤Î¿ô»î¹ç¤Ï¤½¤Î1Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»þ´ü¡£µÕ»»¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë