¡¡À¯ÉÜ¤Ï³¤³°´ë¶È¤äÅê»ñ²È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¾ðÊóµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë»öÁ°¿³ºº¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤Ë¡ÖÆüËÜÈÇ£Ã£Æ£É£Õ£Ó¡×¡ÊÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ò¿·Àß¤·¡¢¿³ºº¤Ë´ØÍ¿¤µ¤»¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤ä¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡³°¹ñ°ÙÂØµÚ¤Ó³°¹ñËÇ°×Ë¡¡Ê³°°ÙË¡¡Ë¤Ç¤Ï¸½ºß¤â¡¢³°»ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±§Ãè¤ä¸¶»ÒÎÏ¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡Ö»ØÄê¶È¼ï¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î³ô¼°¤ò£±¡ó°Ê¾å¡ÊÈó¾å¾ì²ñ¼Ò¤Ï£±³ô°Ê¾å¡Ë¼èÆÀ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¹ñ¤Ø»öÁ°¤ËÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¿³ºº¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÌò°÷½¢Ç¤¤ä»ö¶È¾ùÅÏ¤ÎÄó°Æ¡¦Æ±°Õ¤âÂÐ¾Ý¤À¡£»öÁ°¿³ºº¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À¯ÉÜ¤ÏÅê»ñ¤ÎÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤ò´«¹ð¡¦Ì¿Îá¤·¡¢½¾¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð³ô¼°ÇäµÑ¤Ê¤É¤òÌ¿Îá¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¿³ºº¤ÏºâÌ³¾Ê¤ä·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë½ê´É¾ÊÄ£¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóµ¡´Ø¤Î´ØÍ¿¤ÏÌÀ³Î²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²áµî¤ËÅê»ñ¤ÎÃæ»ß¤ò´«¹ð¡¦Ì¿Îá¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï£±Îã¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡ÆüËÜËÇ°×¿¶¶½µ¡¹½¡Ê¥¸¥§¥È¥í¡Ë¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï£Ã£Æ£É£Õ£Ó¤Î¿³ºº¤Ë´ð¤Å¤Çã¼ý¤Ê¤É¤Î¶Ø»ßÌ¿Îá¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿Îã¤Ï£±£°·ï¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý°Ê³°¤ÏÁ´¤ÆÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤äÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿³ººÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï³°°ÙË¡¤Î²þÀµ°Æ¤ò£²£¶Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¿³ºº¤ò¶¯²½¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ï»ØÄê¶È¼ï¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÅê»ñ¤Î¤¦¤Á¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î³ô¼°¤ò»ý¤Ä³°¹ñË¡¿Í¤ò¡¢ÊÌ¤Î³°¹ñË¡¿Í¤¬»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ£Ã£Æ£É£Õ£Ó¤Ë¤Ï¡¢ºâÌ³¾Ê¤ä·Ð»º¾Ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É¡Ê£Î£Ó£Ó¡Ë¤¬»²²Ã¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£À¯ÉÜ¤¬ÁÏÀß¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ê¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¬ÀÏ¡Ë³èÆ°¤Î»ÊÎáÅã¡Ö¹ñ²È¾ðÊó¶É¡×¤ä¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤ÎÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼¤¬²Ã¤ï¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿³ººÂÎÀ©¤â¶¯²½¤¹¤ë¡£ºâÌ³¾Ê¤Ï¸½ºß¡¢¹ñºÝ¶É¤äÃÏÊý¤ÎºâÌ³¶É¤Ê¤ÉÌó£·£°¿Í¤Ç¿³ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£±£´£°¿Íµ¬ÌÏ¤ËÇÜÁý¤µ¤»¤ëÊý¸þ¤À¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»öÁ°¿³ºº¤ÎÆÏ¤±½Ð·ï¿ô¤Ï£²£´Ç¯ÅÙ¤Ë£²£¹£°£³·ï¤Ë¾å¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Î¿³ººÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÌó£¸ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ£Ã£Æ£É£Õ£Ó¤ÎÁÏÀß¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤Î´Î¤¤¤êÀ¯ºö¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤Ç¤â¡Ö£²£¶Ç¯ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÇÂÐÆü³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤ÎÁÏÀß¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡£Ã£Æ£É£Õ£Ó¡áÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¡£¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢³°»ñ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ´ë¶È¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤ò¿³ºº¤¹¤ë¾ÊÄ£²£ÃÇ¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¡¢ºâÌ³Ä¹´±¤òµÄÄ¹¤È¤¹¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÂçÅýÎÎ¤ËÇã¼ýÁË»ß¤Ê¤É¤ò´«¹ð¤¹¤ë¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëÊÆÅ´¹ÝÂç¼ê£Õ£Ó¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ç¤â¿³ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£