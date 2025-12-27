ÅÅÆ°¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°û¼ò±¿Å¾¤¬¿¼¹ï¡Ä·Ù»¡¤¬Å¦È¯¾ðÊó¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤â¸ú²ÌÉÔÆ©ÌÀ¡¢¡ÖÌë´ÖÂÓ¤Î±¿ÍÑÄä»ß¡×´Þ¤àÂÐºöµá¤á¤ë
¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î°¼Á±¿Å¾¤¬Áê¼¡¤°¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤¬Å¦È¯¤·¤¿°ãÈ¿¼ÖÎ¾¤Î¾ðÊó¤ò¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ºÇÂç¼ê¡Ö£Ì£õ£õ£ð¡Ê¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿Å¾¼Ô¤òÆÃÄê¤·¡¢°ãÈ¿¤Ë±þ¤¸¤ÆÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁÀ¤¤¤À¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿¼¹ï¤Ê°û¼ò±¿Å¾¤Ø¤Î¸ú²Ì¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÌë´ÖÂÓ¤Î±¿ÍÑÄä»ß¤ò´Þ¤á¤¿¼Â¸úÅª¤ÊÂÐºö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÂ¼¾å¶¬Î¼¡Ë
¡Ö£±£¶ºÐ°Ê¾å¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤·¡×¤ÇÍøÍÑ¹¤¬¤ë
¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯£··î¤Î²þÀµÆ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹Ô¤Ç£±£¶ºÐ°Ê¾å¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤·¤Ç¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ»¸òË¡¾å¤Ï¡ÖÆÃÄê¾®·¿¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡ÊÆÃÄê¸¶ÉÕ¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Âç¼ê£²¼Ò¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î²ÔÆ¯Âæ¿ô¡Êº£Ç¯£¶·î»þÅÀ¡Ë¤ÏÌó£²Ëü£¸£°£°£°Âæ¤Ç¡¢¤³¤Î£²Ç¯¤ÇÌó£³¡¦£¶ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥×¤ÎÍøÍÑ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï¡¢Îß·×£µ£°£°Ëü·ï°Ê¾å¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ö¸Î¤ä°ãÈ¿¤âÁê¼¡¤®¡¢·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»Ü¹Ô¤«¤éº£Ç¯£¶·î¤Þ¤Ç¤Ë£µ£¸£¶·ï¤Î¿Í¿È»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£ÊâÆ»¤òÁö¤ë¡ÖÄÌ¹Ô¶èÊ¬°ãÈ¿¡×¤ä¡Ö¿®¹æÌµ»ë¡×¤Ê¤É¡¢Å¦È¯¤ÏÌó£¶Ëü£µ£°£°£°·ï¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡ÌÜ²¼¤Î²ÝÂê¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤À¡£º£Ç¯¾åÈ¾´ü¡Ê£±¡Á£¶·î¡Ë¤Î»ö¸Î£±£¶£³·ï¤Î¤¦¤Á¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬°û¼ò¤·¤Æ¤¤¤¿³ä¹ç¤Ï£±£·¡¦£¸¡ó¡Ê£²£¹·ï¡Ë¤Ç¡¢Á°Ç¯¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¹â¿å½à¤¬Â³¤¯¡£ÂçÈ¾¤Ï¥·¥§¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑÃæ¤Ç¡¢°û¼ò»ö¸ÎÎ¨¤Ï¼«Å¾¼Ö¡Ê£°¡¦£¸¡ó¡Ë¤ÎÌó£²£²ÇÜ¤À¡£
Âß½Ð¾ì½ê¤Ç°û¼ò¤ÎÍÌµ³ÎÇ§¤â»î¹Ô
¡¡»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¥ë¡¼¥×¤Ï£±£±·î¡¢ÍøÍÑµ¬Ìó¤ò²þÄê¤·¡¢Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÈÖ¹æ¤ä°ãÈ¿Æü»þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù»¡¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤¬È¯³Ð¤¹¤ì¤ÐÍøÍÑÄä»ß¤È¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤«¤¿¤Á¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£·î£¹Æü¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎÂß½Ð¾ì½ê¤Ë·ÙÈ÷°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¸¡ÃÎ´ï¤Ç°û¼ò¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»î¹Ô¡£°û¼ò±¿Å¾¤¬Â¿¤¤¾ì½ê¤ä»þ´Ö¤òÆÃÄê¤·¤ÆÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹Í¤¨¤À¡£
¡¡°û¼òÂÐºö¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¶È¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç²¹ÅÙº¹¤â¤¢¤ë¡£·Ù»¡Ä£¤Ï£··î¡¢»ö¶È¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¶¨²ñ¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Ìë´Ö¤Î±¿ÍÑÄä»ß¤Ê¤É¼Â¸úÅª¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦Ê¸½ñ¤ÇÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤¬º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÆÃÄê¸¶ÉÕ¤Î»ö¸Î¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°û¼ò»ö¸Î¤Ï¸áÁ°£°¡Á£µ»þÂæ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î£¶³ä¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ªÅÅ¸å¤ÎÍøÍÑ¤Ë¹â¤¤¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¡¢¿¼ÌëÂÓ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤ò¤ä¤á¤ë»ö¶È¼Ô¤â¤¢¤ë¤¬°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨²ñ¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î±¿ÍÑÄä»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÄê¡¢Í¸ú¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¹¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¿¼Ìë¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Î¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬²ÝÂê¡£Â¿³ÑÅª¤ËÂÐ±þ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤ÎÍ§Ã£¡¢²¿¿Í¤â¡×
¡¡¡Ö¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ëÍ§Ã£¤Ï²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡×¡££±£±·î¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤ÎÈË²Ú³¹¡£ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Âç³ØÀ¸¤ÎÃËÀ¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î½÷À¡Ê£²£²¡Ë¤Ï¡¢¡Ö°û¼ò±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï°û¤ó¤À¤é¾è¤é¤Ê¤¤¡£ÄÌ¶Ð¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ë¤â»È¤¦¡ØÀ¸³è¤ÎÂ¡Ù¤Ç¡¢¿¼Ìë¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¶È¼ÔÂ¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Î·Ù¹ðÉ½¼¨¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤ê¡¢°û¼òµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤ËÈË²Ú³¹¤ÎÂß½Ð¾ì½ê¤Ë·ÙÈ÷°÷¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÌäÂê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡´´Éô¤Ï¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î·¼È¯¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Â³¤±¤ë¡£»ö¶È¼ÔÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÌ¤ÃåÍÑ¤âÂ¿¤¯¡Ö¿·¤¿¤Êµ¬À©¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×
¡¡ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥¹¥±¡¼¥¿¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ÏË¡Îá¾å¡ÖÅØÎÏµÁÌ³¡×¤À¤¬¡¢»ö¸Î¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ê£Ê£Á£Æ¡Ë¤¬»þÂ®£²£°¥¥í¤Ç±ïÀÐ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ÆÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤«¤«¤ë¾×·â¤òÄ´¤Ù¤¿¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢Ì¤ÃåÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢Æ¬ÉôÂ»½ý¤¬ÃåÍÑ»þ¤ËÈæ¤ÙÌó£¶¡¦£³ÇÜ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÆÆ¤ä»àË´¤Ë»ê¤ë´í¸±¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸òÄÌÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤ºùÈþÎÓÂç¤Î¸ÍºêÈ¥¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ë¤È½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£°û¼ò±¿Å¾¤ÎÂ¿¤µ¤ÏÌîÊü¤·¤Ë¤Ç¤¤º¡¢ÈË²Ú³¹¶á¤¯¤Î°ìÉô¤ÎÂß½Ð¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤â¿¼Ìë»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤À¤í¤¦¡£º£¸å¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤¬¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Êµ¬À©¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
