£Í¡¾£±¤È¥«¥Ö¤Ã¤¿¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡×¤¬¸«¤»¤¿àÄìÎÏá ¾¾²¬¾»¹¨¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÇÂ¸Â³´íµ¡¤Î¤Ê¤«¡Ä
¡¡¸µ£Ô£Ï£Ë£É£Ï¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Î°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢ÈÖÁÈ·ÑÂ³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å£·»þ¡Ë¤À¡££±£¹£¹£µÇ¯¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤Ç£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ËÜÍè¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢£¶·î¤Ë¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¡£¹ñÊ¬¤Ï¹ßÈÄ¤·¡¢£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Ï²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤òÇ§Äê¤·¤¿Æü¥Æ¥ì¤Î¼êÂ³¤¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÊ¬¤¬£±£°·î¤ËÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÆüÊÛÏ¢¡Ë¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤òµá¤á¤¿¡£º£·î£²£µÆü¤Ë¤½¤ì¤ÏµÑ²¼¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¹ñÊ¬¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¸ÖÅÄÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¹ñÊ¬»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤¡¢¿Í¸¢µßºÑ¤Î¼Â¸½¤Ë»ê¤ëÊýºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹ñÊ¬¤ò¤Õ¤Ó¤ó¤Ë»×¤Ã¤¿¾¾²¬¾»¹¨¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤È¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÆü¥Æ¥ì¤µ¤ó¤«¤é¤Ï£µ¤«·î°Ê¾å¡¢²¿¤âÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈË½Ïª¡£²áµî¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¥Æ¥ì¤È¤Î´Ö¤Ë¤¹¤¤ÞÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾¾²¬¤Î¹ðÇòµ»ö¤ÎÄ¾¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£·Æü¤Î¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡×¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£·¡¦£¸¡ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼£×ÇÕ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î£²£°ÆüÊüÁ÷¤Î£·¡¦£¹¡ó¤ò²¼²ó¤ë¿ô»ú¤À¡£
¡¡Æü¥Æ¥ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç±ú¤ó¤À¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡×¤ÈÀä¶ç¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï»ëÄ°¼ÔÎ¥¤ì¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆàÄìÎÏá¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡£²£±Æü¤Ï¸á¸å£¶»þÈ¾¤«¤é¡Ö£Í¡¾£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë¤¬À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ç¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£±£¶¡¦£²¡ó¡¢´ØÀ¾ÃÏ¶è¤Ç¤Ï£²£´¡¦£´¡ó¤òµÏ¿¡£¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢£±£²·î£±£µ¡Á£²£±Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÉôÌç¤Ç¥Ö¥Ã¥Á¥®¥ê¤Î¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í¡¼£±¤¬Â¾¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡×¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï£¸¡¦£²¡ó¤ÇÁ°²ó¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¶Ã¤¯¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥¦¥é¤¬£Í¡¾£±¤Ê¤Î¤Ç¡ØÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¡Ù¤Ï»Ë¾åºÇÄã»ëÄ°Î¨¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤¿¤éÂç·òÆ®¡£ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ÏÌÈ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°½Ð¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¾å°Ì£±£°ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢£²£±ÆüÊüÁ÷¤«¤Ä£Í¡½£±¤ÈÊüÁ÷»þ´Ö¤¬¥«¥Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¡ª¡×¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨£¸¡¦£´¡ó¤Î¤ß¡£Å´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¤Î¸åÈÖÁÈ¤À¡£¤Û¤«¤ÏÆüÍË°Ê³°¤ÎÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅ´ÏÓ£Ä£Á£Ó£È¤¬¥¤¥Ã¥Æ£Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ³ÀþÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡ØÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡£²£±ÆüÊüÁ÷²ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÁí½¸ÊÔ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾²¬¤È¾ëÅç¤Î¤ß¡£¹ñÊ¬¤Î»Ñ¤Ï°ìÀÚ±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æü¥Æ¥ì¤ÏºÆ»°¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÈÖÁÈ½ªÎ»¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥ÎÉ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¤±¤Ë¡¢£±Æü¤âÁá¤¯¾¾²¬¤ä¾ëÅç¤ÈàÀã²ò¤±á¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë