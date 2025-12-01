½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡¡¶ìÆ®Â³¤¤¤¿2025Ç¯½øÈ×¡Ä¥¯¥é¥Ö·ÀÌó°ì¿·¤âàÂ¨¸úÀá¸½¤ì¤º
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£²£·¡á¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£°£²£µÇ¯¤Ï¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼ËÜ³Ê»²Àï£´Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¤â¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î£±Ç¯¤ò£µ²óÏ¢ºÜ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Âè£±²ó¤Ï³«Ëë¤«¤é½øÈ×Àï¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú£²£°£²£µÇ¯¤Î½ÂÌîÆü¸þ»Ò¡Ê£±¡Ë¡Û£²£µÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¤ÇÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¤ò·ÀÌó¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤«¤é¥¹¥ê¥¯¥½¥ó¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¤³¤ì¤¬À®ÀÓ¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤¬½øÈ×¤ÎÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢º£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆËÜÅÚ³«ºÅ¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£²·î£¶¡Á£¹Æü¡Ë¤ÏÂè£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ë£±£°£·°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤ë¤â¡¢Âè£²£Ò¤Ë£¶£·¡Ê¥Ñ¡¼£·£±¡Ë¤È´¬¤ÊÖ¤·¤Æ£µ£°°Ì¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï£·£³¡¢£·£´¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤òÃ¡¤¡¢£¶£·°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¿¥¤¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÈÅ¾Àï¤·¡¢£³·î¤Ë¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡ß£Ó£Í£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È»²Àï¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ£¶°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¤³¤Î»þ¤Ï£±£±·î¤Î¹ñÆâ³«ºÅ¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô£Ï£Ô£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÆ¤ÓÊÆËÜÅÚ¤Ø¤ÈÌá¤Ã¤¿Ãæ¡¢£³»î¹çÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£´·î£²£´¡Á£²£·Æü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Î×Àï²áÄø¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂçÉñÂæ¤Î¶¯¤µ¤ËÄêÉ¾¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í½Áª¤ÏÆÍÇË¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì¤ËÍí¤á¤º£´£´°Ì¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤â²ÝÂê¤Ëµó¤²¡ÖÍ½Áª¤ÏÄÌ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢£³ÆüÌÜ¡¢£´ÆüÌÜ¤Ë¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÄã¸Â¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ï¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢²ù¤·¤¤£´Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÀ¾¶¿¿¿±û¡ÊÅçÄÅÀ½ºî½ê¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£´Æü´Ö¥×¥ì¡¼¤·¸å¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¡×¡Ê£µ·î£±¡Á£´Æü¡Ë¡££´£°°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂè£²£Ò¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×£²Ï¢Â³¥¤¡¼¥°¥ë¤ò´Þ¤à£¶£µ¡Ê¥Ñ¡¼£·£²¡Ë¤Ç£·°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÇÈ¤Ë¾è¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Âè£³£Ò¤Ï£·£¸¤ÎÂçÃ¡¤¤Ç£¶£²°Ì¤ËµÞ¹ß²¼¤·¡¢ºÇ½ª£Ò¤â£·£³¤ÈÍî¤È¤·¤Æ£¶£°°Ì¡£Â³¤¯¡Ö¤ß¤º¤Û¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡Ê£µ·î£¸¡Á£±£±Æü¡Ë¤âÍ½ÁªÍî¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÀï¾ì¤Ç¤ÏÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¯¤Þ¤Þ¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Âè£²Àï¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£