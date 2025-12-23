【12月29日放送】日テレ「今年イチバン聴いた歌」タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2025/12/28】俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める、12月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）より、タイムテーブルが発表された。
【写真】日テレ音楽特番、STARTO・BMSGら出演アーティスト一覧
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
◆タイムテーブル一覧
※時間帯ごとアーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は変更の可能性あり
◆PM5時30分〜6時30分
CORTIS、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）、超特急、T.N.T、TREASURE、NEXZ、MAZZEL、ROIROM
◆PM6時30分〜7時
中島健人、三浦大知
オープニングパフォーマンス AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）
◆PM7時台
XG、JO1、TOMORROW X TOGETHER、なにわ男子、NEWS
平成VS令和：ORANGE RANGE、超ときめき◆宣伝部、CUTIE STREET
中島みゆきSPカバー：工藤静香
◆PM8時台
ILLIT、CUTIE STREET、Creepy Nuts、Travis Japan、Number_i、HANA
◆PM9時台
Ado、Stray Kids、Da-iCE、BE:FIRST、LiSA
地上波初コラボ！ 小室哲哉×氷川きよし（氷川きよしwith t.komuro）
年末ドリームメドレー：BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOW
◆PM10時台
Ado、Stray Kids
Spotify国民投票企画：手越祐也、TREASURE
地上波初コラボ！ 小室哲哉×氷川きよし（氷川きよしwith t.komuro）
◆番組概要
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
【Not Sponsored 記事】