【12月29日放送】日テレ「今年イチバン聴いた歌」企画内容解禁 一夜飾りコラボ・国民投票ほか
【モデルプレス＝2025/12/28】俳優の志尊淳と新木優子がMCを務める、12月29日放送の日本テレビ系音楽の祭典「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」（午後5時30分〜10時54分）より、企画内容が解禁された。
【写真】日テレ音楽特番、STARTO・BMSGら出演アーティスト一覧
「今年イチバン聴いた歌」では、人気アーティストがコラボメドレーを披露。BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結し、互いの楽曲に参加。一夜限りの圧巻のステージとなる。また、“氷川きよしwith t.komuro”として、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川が今年の6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け話題となったが、年間ミュージックアワードのステージにて地上波で初めて“氷川きよしwith t.komuro”として「Party of Monsters」を披露する。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川が歌いあげる。
工藤静香は、工藤自身に20曲以上の楽曲提供を行い、互いを深くリスペクトし合う中島みゆきの今年Spotifyで一番聴かれた楽曲をSPカバーで披露。ORANGE RANGE、CUTIE STREET、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）の3組もコラボパフォーマンス。ORANGE RANGEの往年の名曲「ロコローション」や「お願い！セニョリータ」など4曲のSPメドレーにCUTIE STREETと超ときめき◆宣伝部が参加。ORANGE RANGEと共に歌唱、さらにはオリジナルの振り付けで豪華なステージを演出する。
オープニングパフォーマンスには、AiScReamメンバーの大西亜玖璃と大熊和奏が登場。今年バズったあの曲をSPパフォーマンスで届ける。豪華アーティストも参加し、オープニングパフォーマンスを彩る。
オーディオストリーミングサービス「Spotify」にて、12月5〜9日まで投票企画を実施。手越祐也、TREASUREにカバーして欲しい楽曲をそれぞれの楽曲リストから、国民が投票。手越は歌手としてリスペクトする槇原敬之の名曲を、TREASUREは同じ事務所の先輩アーティストで、背中を追い続けると語るBIGBANGの楽曲を披露。国民が投票して1位になった楽曲をそれぞれ歌唱する。投票の対象となる手越が歌う楽曲は「僕が一番欲しかったもの」「もう恋なんてしない 」「どんなときも。」「遠く遠く」、TREASUREが歌う楽曲は「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「BAD BOY」。どの楽曲が選ばれたのか。（modelpress編集部）
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
【Not Sponsored 記事】
【写真】日テレ音楽特番、STARTO・BMSGら出演アーティスト一覧
◆「今年イチバン聴いた歌」コラボ内容発表
「今年イチバン聴いた歌」では、人気アーティストがコラボメドレーを披露。BE:FIRST、MAZZEL、HANA、STARGLOWの4組が集結し、互いの楽曲に参加。一夜限りの圧巻のステージとなる。また、“氷川きよしwith t.komuro”として、小室哲哉と氷川きよしの一夜限りの地上波初コラボパフォーマンスが決定。氷川が今年の6月にリリースした楽曲「Party of Monsters」は小室が手掛け話題となったが、年間ミュージックアワードのステージにて地上波で初めて“氷川きよしwith t.komuro”として「Party of Monsters」を披露する。さらに、TM NETWORKの名曲「SEVEN DAYS WAR」を小室がピアノ生演奏で参加し、氷川が歌いあげる。
オープニングパフォーマンスには、AiScReamメンバーの大西亜玖璃と大熊和奏が登場。今年バズったあの曲をSPパフォーマンスで届ける。豪華アーティストも参加し、オープニングパフォーマンスを彩る。
◆手越祐也＆TREASURE、投票企画で選ばれた名曲カバー
オーディオストリーミングサービス「Spotify」にて、12月5〜9日まで投票企画を実施。手越祐也、TREASUREにカバーして欲しい楽曲をそれぞれの楽曲リストから、国民が投票。手越は歌手としてリスペクトする槇原敬之の名曲を、TREASUREは同じ事務所の先輩アーティストで、背中を追い続けると語るBIGBANGの楽曲を披露。国民が投票して1位になった楽曲をそれぞれ歌唱する。投票の対象となる手越が歌う楽曲は「僕が一番欲しかったもの」「もう恋なんてしない 」「どんなときも。」「遠く遠く」、TREASUREが歌う楽曲は「BANG BANG BANG」「FANTASTIC BABY」「BAD BOY」。どの楽曲が選ばれたのか。（modelpress編集部）
◆番組概要
・番組名：「発表！今年イチバン聴いた歌〜年間ミュージックアワード2025〜」
・放送日：2025年12月29日（月）午後5時30分〜10時54分
・出演者：MC：志尊淳、新木優子
・出演アーティスト：AiScReam（大西亜玖璃 大熊和奏）、ILLIT、Ado、XG、ORANGE RANGE、CUTIE STREET、工藤静香、Creepy Nuts、小室哲哉、CORTIS、JO1、SKY-HI、STARGLOW、Stray Kids、Da-iCE、超ときめき◆宣伝部、超特急、T.N.T、TOMORROW X TOGETHER、Travis Japan、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NEWS、NEXZ、HANA、BE:FIRST、氷川きよし、MAZZEL、三浦大知、LiSA、ROIROM
【Not Sponsored 記事】