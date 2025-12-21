【ハニーズのブラウス】が冬にも大活躍しそう！「上品なのにあったか」「体型カバーも◎」

フェミニンで上品なブラウスは、オフィスにもお出かけにも寄り添う心強い存在。ただ、冬本番は季節感や冷えが気になり、つい手が伸びにくいことも。そこで今回は【ハニーズ】の大人ライン【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】から、寒い時季でも取り入れやすいウォーム仕様のブラウスをご紹介。上品なデザインにあたたかさを備えたシリーズなら、一枚で自然な華やかさを添えつつ、快適さもキープしてくれそう。冬のスタイルを軽やかに整えてくれるブラウスを、さっそくチェックしてみて。

防寒対策をしながらエレガントに着られる一枚

【GLACIER lusso】「パール付ウォームブラウス」\3,980（税込）

程よい高さのハイネックが、上品さをさりげなく添えるブラウス。パール風ビーズとタックをあしらったアシンメトリーデザインが、エレガントな雰囲気です。ジョーゼット素材の表地に「透けにくく寒い時期でも暖かな」（公式サイトより）裏起毛素材で、軽やかな見た目ながら冬も快適に過ごせそう。ゆったりシルエットに加え、タックイン・アウトどちらも決まりやすい丈感も嬉しいポイントです。