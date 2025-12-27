スズキの「ジムニーノマド」が、2026年1月30日から受注再開されることが発表されました。

ジムニーノマドはその人気ゆえ、2025年1月30日の発表からわずか一週間で受注が停止され、その納期や受注再開時期が注目を集めていました。

では、ジムニーノマドの受注再開は、SNSでどのように受け止められているのでしょうか。

そもそもジムニーノマドとは

そもそも、ジムニーノマドは、スズキの「ジムニー」をベースにした5ドアモデルで、本格的な四輪駆動機能を維持しつつ、後席の居住性や利便性、荷室の容量を向上させたモデルです。

これまで3ドアのジムニーは、コンパクトさや、特にオフロード性能に優れた車両として人気を集めてきました。

外観ではジムニーシリーズ特有の5スロットグリルが採用されていますが、ジムニーノマドではその縁にガンメタリック塗装とメッキが施され、従来のジムニーと異なる印象を持ちます。

また、ジムニーノマドは、ジムニーシリーズとしては初めて5ドア仕様を採用しており、後席の居住性や荷室の広さが大幅に向上しています。

ホイールベースを340mm延長し、後席のヒップポイントを50mm後方に移動させることで、従来のジムニーやジムニーシエラよりも広々とした後席スペースを確保しました。

そして、ジムニーノマドは安全技術や運転支援装備も拡充され、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルカメラブレーキサポート」や、アダプティブクルーズコントロール（ACC）など、先進的な運転支援技術を標準装備しています。

実際にジムニーノマドを購入したSNSユーザーからは、「ジムニーに似てるけど後席の足元のスペースは結構余裕がある」「ACC（アダプティブクルーズコントロール）がついているのは便利」といった声が上がっています。

従来のジムニーでは少し窮屈に感じる部分もあった後席の快適性が大きなポイントとなり、さらにオフロード性能も損なわれることなく進化している点が好評です。

発売後たった5日で受注停止したジムニーノマド、ついに受注再開へ

2025年1月30日に発表されたジムニーノマドは、販売開始からたった5日で約5万台の注文を受けたことから、スズキは受注を一時停止せざるを得ませんでした。

これは、スズキの掲げるジムニーノマドの月間販売目標数1200台に対して、およそ40倍の注文が5日のうちに入ったことになり、需要が供給を大きく上回っていることを示しています。

その後、スズキは増産体制を整えるために、2025年7月から月間約3300台の生産を開始するなど、受注再開に向けた準備が進められ、ついに2026年1月30日に受注が再開されることになりました。

ただし、SNSでは「またすぐに枠が埋まるのでは？」「今度は何日受注できるのか」という声が多く上がり、受注再開後どの程度の期間注文できるのかに対する不安が広がっています。

また、前回の注文分の納期を待つユーザーたちからは「まだ納車時期のめども伝えられていないのに受注は再開するのか」「バックオーダーもまださばききってなさそうなのに大丈夫か」といった懸念のコメントも散見されます。

ジムニーノマドは、人気車種であるがゆえに、需要が供給を上回ってしまい、現在まで影響が続いているようです。

ジムニーノマドの受注再開後も、納車までの長期間の待機が続く可能性があることが伺えます。

受注再開後の注目ポイント

2026年1月30日から受注が再開されるジムニーノマドにとって、注目されるのは注文できる枠とその後の納期、さらに納車順がどのように決まるかです。

これまでの納期の問題を受けて、スズキは今後の受注に関してどのような対策を取るのか、詳細が気になるところです。

SNSで寄せられたコメントによれば、「私が問い合わせたときは、納車順は抽選で決まるらしい」という情報があり、「前回オーダー分の消化もあり、今回の受注で納期は5年かかると聞いた」といった予測も出ています。

加えて、増産体制が整っても、納期に関する混乱が生じる可能性があるため、スズキがどのように状況を管理し、安定的な供給を実現するかに注目が集まります。

まとめ

ジムニーノマドは、発売当初からの圧倒的な人気を受けて、受注停止が続いていましたが、2026年1月30日からついに受注が再開されることとなりました。

しかし、SNSでは受注できる期間や納期について依然として不安の声が上がっています。

受注を再開するジムニーノマドの今後の動向にますます注目が集まっています。