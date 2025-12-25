巨人の門脇誠内野手（２４）が２７日、来季は「ガツガツ」と「情熱の赤」でレギュラーを再奪取すると誓った。都内の創価高野球部グラウンドで子どもたち約２０人と野球で交流。背番号５は、自己最少の８１試合出場に終わった今季の悔しさをぶつける、と熱い思いを口にした。また、創価大の後輩で阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）と１軍のグラウンドで“再会”を目指すことも誓った。

門脇は、寒さにも負けず燃えていた。約２０人の小中学生と野球で交流し、あふれ出る思いを口にした。「ガツガツいきたいですね。守備もそうですし、自分の持ち味もあると思いますし、こだわりを持つのが一番。気持ちはガツガツですね」。３年目の今季は遊撃で開幕スタメンを飾るも、打撃不振に陥った。レギュラーの座を手放し、打率２割２分３厘、４打点。不完全燃焼に終わった悔しい思いを来季へぶつける。

赤く燃える情熱を胸に挑む。この日、子どもたちへ配った手形入りのＴシャツは「自分の色に染められるように」と白色を選んだ。来季はどんな色に染まるのかと問われると「赤色とかじゃないですかね。本当に情熱をもってやっていくことだと思います」。オフは、毎日３〜４時間はバットを振りっぱなしだといい「変化は感じている」と手応えを口にした。岡本のメジャー挑戦に加え、正二塁手の吉川が両股関節を手術した影響で復帰時期が不透明。定位置奪取のチャンスは十分にある。「内野全般どこでもいけます。それも強みだと思うので」と、がむしゃらにアピールする。

後輩にも負けられない。創価大の立石がドラフト１位で阪神に入団。３学年下の後輩とは練習でペアを組み「自分の中で持っているものは全部伝えたつもり」と関係も深い。「試合にお互い出て対決したい。ベンチで見るのは悔しさが出ると思うので、なんとか出られるようにと思います」。来年の開幕カードの相手は阪神（３月２７〜２９日、東京Ｄ）。互いに開幕レギュラーとしてグラウンドで再会できることを待ちわびた。

熱い思いの裏には、シンプルな願いもある。「結果を出している姿をやっぱり見てほしい。テレビで活躍している姿を見せるのが一番の仕事だと思っているので、その気持ちはずっとあります」と言葉に力を込めた。子どもたちの憧れの存在になるべく、１軍で輝く。（水上 智恵）

◇プロ入り後の巨人・門脇

▼２３年（１年目） 原監督から「ストロング」と呼ばれ、１２６試合で打率２割６分３厘、３本塁打、２１打点。途中から遊撃スタメンに定着し、オフに背番号「３５」から「５」に昇格。

▼２４年（２年目） 阿部監督から開幕前にレギュラーを明言されたが、１２９試合で打率２割４分３厘、０本塁打、２１打点と苦戦。１年目に鉄壁を誇った守備で１６失策と精彩を欠いた。

▼２５年（３年目） 遊撃で開幕スタメンも５月に不振で２軍降格。その後、泉口がレギュラーに定着してスタメンの機会が減り、プロ最少の８１試合出場。終盤は右でん部痛で離脱した。