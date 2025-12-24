今季限りで中日を退団する駿太（本名・後藤駿太）外野手（３２）が現役引退することが２７日、分かった。

１０月２８日に来季の契約を結ばないことを通告され、現役続行を希望しながら、自身の進路について熟考。「いつかは終わりの来る仕事だと思うので。自分の中で区切りをつけなければいけない」と１５年間のプロ野球人生にピリオドを打った。

駿太は、前橋商から２０１０年のドラフト１位でオリックス入団。翌１１年に高卒新人の外野手では５２年ぶりとなる開幕スタメンを勝ち取った。球界でも随一の強肩と広い守備範囲を武器とし、２１年は２５年ぶりのリーグ優勝にも貢献。２２年７月にトレードで中日に加入すると、昨年４月には通算１０００試合出場を達成した。

今季開幕前には、登録名を「後藤駿太」から入団当初の「駿太」に戻した。「（現役の）終わりが近づいてる中で、最後は『駿太』の登録名で終わりたかった」と初心に返って汗を流したラストシーズン。「オリックスの福良ＧＭ、担当スカウトの牧田さん。色んな方々のおかげで、今の僕がいます。ドラゴンズにも感謝の気持ちでいっぱいです。期待に応えられなかったという思いの方が強いですね」と謙虚に現役生活を振り返り、第二の人生をスタートさせる。

◆駿太（しゅんた＝本名・後藤駿太）１９９３年３月５日、群馬県生まれ。３２歳。前橋商で２年春、３年夏に甲子園出場。２０１０年ドラフト１位でオリックス入団。２２年７月に石岡とのトレードで中日に移籍。通算１０４２試合で打率２割１分６厘、１５本塁打、１５１打点、３５盗塁。１８０センチ、８５キロ。右投左打。