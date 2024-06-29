¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡ÛÈþÈÁ¡¡½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ëÏ¢ÇÆ¤âËþÂ´¶¤Ê¤·¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ·ôÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë
¡¡½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢´û¤ËÂåÉ½¸¢¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê31¡áTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬1Ê¬14ÉÃ53¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï28Æü¤ÎÁ´¶¥µ»½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØÏ¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¹âÌÚ¤ËËþÂ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹¥Ä´¤ÎµÈÅÄ¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥¿¥¤¥à¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¥¾¡¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤¬¡¢ËþÂ¤¤¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ù¤·¤¤¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»î¹ç¤´¤È¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡ÖÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÀº¿Ê¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¡Ö²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÀ²¤é¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£