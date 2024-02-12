¡ÚS¥¹¥±¡¼¥È¡ÛÌî¡¹Â¼¡¡ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ëÂç²ñ¿·¤Ç½é¸ÞÎØ¡¡ÇÉ¸¯É¸½àÍ£°ìÆÍÇË¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¡þ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ·ôÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè2Æü¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë
¡¡ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹Â¼ÂÀÍÛ¡Ê24¡áÇî»ü²ñ¡Ë¤¬1Ê¬45ÉÃ26¤ÎÂç²ñ¿·µÏ¿¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢½éÂåÉ½¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£¸ÞÎØÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï28Æü¤ÎÁ´¶¥µ»½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡24ºÐ¤ÎÌî¡¹Â¼¤¬½é¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤¿¡£ÃæÈ×¤«¤é¥®¥¢¤ò¾å¤²¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¡£ÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿S¡Ê1Ê¬45ÉÃ51¡Ë¤ò¤¿¤À°ì¿ÍÆÍÇË¤·¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÁö¤ê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¹âÌÚ¤é¤Î¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¼ÂÎÏ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£ÃË»ÒÃæµ÷Î¥¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë1000¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ï¸ÞÎØ¤Ø¡ÖÆþ¾Þ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£