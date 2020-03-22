¾°Ìï¡¡¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼Ä¶¤¨27Ï¢¾¡¡¡È½Äê¾¡¤Á¤Ë¶ì¾Ð¤¤¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¼«¿È½é¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¤ËÎ×¤ó¤ÀÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬WBCÀ¤³¦Æ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ÎÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´Ö4ÅÙ¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼¡Àï¤ÏÍèÇ¯5·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤¬ÆâÄê¡£ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦²ÄÇ½À¤â»Ä¤ëÃæ¡¢ÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤È¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ï¼Â¸½¤Ë´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ç¤â¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅ°¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤òÅÝ¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¡É¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¼«¿È½é¤Î2ÀïÏ¢Â³È½Äê¾¡¤Á¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢É½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤¤¡£¡Öº£Ìë¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤À¤í¤¦¤Ê¡ÄÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÏÂÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÖÆ»¤«¤é¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡£¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¥¬¡¼¥É¤ò¸Ç¤á¤ëÁê¼ê¤Ë¥¬¡¼¥É¤Î¾å¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¡¢11²ó¤Ë¤Ï¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡£ºÇ½ª12²ó¤ËÈïÃÆ³Ð¸ç¤ÇÂ¤ò»ß¤á¤ë¤â2ÀïÏ¢Â³¤ÇKO·èÃå¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡13Ç¯°ÊÍè¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÇ¯´Ö4»î¹ç¡£°ÛÎã¤Î²áÌ©ÆüÄø¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆùÂÎÅªÈèÏ«¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£Äï¤ÎÂó¿¿¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢9·î¤Î¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥ÕÀïÄ¾¸å¤«¤é¤¹¤°¤ËÎý½¬¤òºÆ³«¡£Äï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ËÅØ¤á¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤âÁ°ÀïÄ¾¸å¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¹ç½É¤Ë»²²Ã¡£Ãæ2¥«·î¤Ç¤â²áÌ©ÆüÄø¤ò´°¿ë¤·¤¿¤¬¡Ö¾¯¤·Èè¤ì¤¿¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÀ¤³¦Àï27Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥¤¥¹¤òÈ´¤ÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¡ÊPFP¡¢Á´³¬µé¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎºÇ¶¯¥é¥ó¥¯¡Ë1°ÌÊÖ¤êºé¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡£¼¡Àï¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÃæÃ«¤È¤ÎÄº¾å·èÀï¤¬·×²è¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Á°Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î¸ý¤«¤éÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¸À¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤Ìµ»ö¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤¿¡£Âç¶¶²ñÄ¹¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þÀ¤ò´Þ¤á¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î¡ÈÄº¾å·èÀï¡É¤âÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯Ëö¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢26Ç¯¤â¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡£
