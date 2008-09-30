µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡¡Ö»°Ìò¾º¿Ê¡õÍ¥¾¡¡×¤ÎÀÀ¤¤¡¡Àè¾ì½êV¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç´ú¼êÃ´Åö¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤¬27Æü¡¢ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¤ÎÆ±Éô²°¤Ç½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿·Î¸Å¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÇÀ¾Á°Æ¬É®Æ¬¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö»°Ìò¾º¿Ê¤ÈÍ¥¾¡¡×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¾ì½ê¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸°ìÌç¤Î¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤Î´ú¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¡Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Î¡Ë´ú¼ê¤ò¤ä¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢º¸Éª¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¡Öº£¤À¤±ÄË¤¤¤Î¤Ç¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤·¤Æ»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¡£ÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·Ú¾É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£»°Ìò¾º¿Ê¤Ø¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£