¾°Ìï¡¡¼¡Àï¤ÏÍèÇ¯5¡¦2¡¡ÅìµþD¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡¡³°ÌîÀÊ³«Êü¸¡Æ¤¡¡´ÑµÒ5Ëü1600¿Í¤Î¥¿¥¤¥½¥óÀïµéÆ°°÷
¡¡¥µ¥¦¥¸·èÀï¤òÀ©¤·¤¿°æ¾å¾°Ìï¤¬¡¢¼¡Àï¤ËÍ½Äê¤¹¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à·èÀï¤ÏÍèÇ¯5·î2Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯5·î¤Î¡È°Æ¸¡É¥Í¥êÀï¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾KO·à¤Ç4Ëü3000¿Í¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£Âç¶¶¿Ø±Ä¤Ï¼¡²ó¡¢³°ÌîÀÊ¤Î³«Êü¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢52Ç¯¤Ë¸å³Ú±àµå¾ì¤ÇÇò°æµÁÃË¤¬À©¤·¤¿À¤³¦¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Î´Ñ½°4Ëü5000¿Í¤Î¹¹¿·¤âÇ»¸ü¡£ÆüËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹ÔºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿90Ç¯¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¡½¥À¥°¥é¥¹Àï¤Î5Ëü1600¿Í¤Ë¤âÆùÇö¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡¹ë²Ú¥«¡¼¥É¤¬¤½¤í¤¦¡£Äï¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤¬½éËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â·èÄêÅª¡£Âç¤ß¤½¤«¤ËÆ±µé¤ÇÅ¾µé½éÀï¤ËÎ×¤à°æ²¬°ìæÆ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬Ç»¸ü¤À¡£9·î¤ËWBOÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿ÉðµïÍ³¼ù¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ÎÀ¤³¦ºÆÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËºÆµ¯Àï¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¡£¸µWBCÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¡¦Ã¤µÈ¾æ°ìÏº¤Î¼¡ÃË¡¦¼÷°Êµ±¤¬ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤Ë½éÄ©Àï¤¹¤ë·×²è¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤ÏÁ°Æü26Æü¤Ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ÆÆüËÜ¿Í½é¤ÎÀ¤³¦5³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¥×¥é¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÌµÇÔÆ±»Î¤ÎÄº¾å·èÀï¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÃ«¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÂç¶ìÀï¤ÎËö¤Ë3¡½0È½Äê¾¡¤Á¡£·èÀï¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÃæÃ«Àï¤«¡¢5³¬µéÀ©ÇÆ¤«¡£5¡¦2Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤¬ºÇ½ª¸ò¾Ä¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡¾°Ìï¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤Ê¤ª¤ä¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë4·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£¿·°ë¹â¡Ê¸½¡¦ÁêÌÏ¸¶Ìï±É¹â¡Ë¤Ç¹â¹»7´§¡£12Ç¯10·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£14Ç¯4·î¤Ë6ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¢Æ±12·î¤Ë8ÀïÌÜ¤ÇWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡£18Ç¯5·î¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê3³¬µéÀ©ÇÆ¡£22Ç¯12·î¤Ë»Ë¾å9¿ÍÌÜ¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤Ï½é¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¡£23Ç¯7·î¤ËWBC¡¢WBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ4³¬µéÀ©ÇÆ¡£Æ±12·î¤Ë»Ë¾å2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2³¬µé¤Ç¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ì¤òÃ£À®¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë71¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£
¡¡¢¦¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥é¥ë¥·¥¯Ä¹´±¤¬Æ±¹ñ¤Î°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¡¢19Ç¯¤«¤éËèÇ¯10¡Á3·î¤Ë¥ê¥ä¥É»ÔÆâ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Å¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥å¡¼¥ê¡¼VS¥¦¥·¥¯¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î4ÃÄÂÎ²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥é¥ë¥·¥¯Ä¹´±¤Ï°æ¾å¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë°æ¾å¤òÆ±¹ñ¤Ë¾·ÂÔ¡£Áí³Û30²¯±ß¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£