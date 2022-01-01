¾°Ìï¡¡100²¯±ß¶½¹Ô¼Â¸½¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡VSÆñÅ¨¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õµá¤á¤é¤ì¸ò¾ÄÆñ¹Ò
¡¡¡þÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé4ÃÄÂÎ¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¡4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï(Âç¶¶)¡ã12²óÀï¡äWBCÆ±µé2°Ì ¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡°æ¾å¤¬½é¤Î¥µ¥¦¥¸·èÀï¤ÇÆÀ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï100²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¿äÄê10²¯±ß¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯5·î¤Î¥Í¥êÀï¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¼«¿ÈºÇ¹â³Û¤À¡£¤½¤ì¤â°æ¾å¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Áí¹ç¸ä³ÚÄ£¤Î¥È¥¥¥ë¥¡¦¥¢¥é¥ë¥·¥¯Ä¹´±¤ÎËÄÂç¤Ê»ñ¶âÎÏ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯11·î¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¥ê¥ä¥É¡¦¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ÈÊ£¿ôÇ¯¤ÇÁí³Û¿äÄê30²¯±ß¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£»ö¼Â¾å¡Ö¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î»î¹ç¡×¤ò³ÎÌó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¡£»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢Æ±Ä¹´±¤ÏÁê¼ê¤Ë¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤«¤é¤À¡£9·î¤ÎÁ°Àï¤Ç¤ÏÂçº¹È½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³¬µéºÇ¶¯¤Ç¿Ø±Ä¤È¤·¤Æ¤ÏÈò¤±¤¿¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÃ«¤âÂåÌò¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤Ê¤É¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À®Î©¤·¤¿¤Î¤Ïº£²Æ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥«¥½¤ò¤Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸õÊä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¤¡×¤ÈÂç¶¶²ñÄ¹¡£ÉñÂæÎ¢¤Ë¤ÏÁª¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ò´ê¤¦²ñÄ¹¤Î¡Ö¿Æ¿´¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£