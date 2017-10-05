ÃæÃ«¡¡ÇöÉ¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼32Ï¢¾¡¡¡¹ñÆâ¿·µÏ¿¤â¡È³¬µé¤ÎÊÉ¡ÉÄË´¶¡¡¤É¤¦¤Ê¤ëÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï
¡¡¡þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡¡WBA¡õWBC¡õWBO1°Ì¡¦ÃæÃ«½á¿Í(M.T)¡ã12²óÀï¡äWBC10°Ì ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(¥á¥¥·¥³)¡Ê2025Ç¯12·î27Æü¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡¡¥à¥Ï¥Þ¥É¡¦¥¢¥Ö¥É¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ËÎ×¤ó¤ÀÀ¤³¦3³¬µéÀ©ÇÆ¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê27¡áM¡¦T¡Ë¤¬Âç¶ìÀï¤ÎËö¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¤¿¡£À¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡áÂç¶¶¡Ë¤¬·¯Î×¤¹¤ë³¬µé¤Ç¡¢°æ¾å¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤âÌ³¤á¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê25¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤ËÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¿·µÏ¿¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é32Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍèÇ¯5·î¾å½Ü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¾å¤È¤ÎÂÐ·è¤Ë°Å±À¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¤à¤´¤È¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯±¦¤Þ¤Ö¤¿¤Î¼ð¤ì¤¬¡¢Âç¶ìÀï¤òÊª¸ì¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯5·î¤ÎÂÐÀï¤òÌÜ»Ø¤¹¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É¤È½é¤Î¶¦±é¤Ç¡¢°æ¾å¤è¤ê¤âÀè¤Ë¥ê¥ó¥°¤Ø¾å¤¬¤Ã¤¿ÃæÃ«¤¬¡¢¡È°æ¾å¤Î³¬µé¡É¤Î¸·¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤Ï¤È¤Æ¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¥¿¥Õ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡2¥»¥ó¥ÁÄ¹¿È¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢½øÈ×¤Ï·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¥í¥ó¥°¥¸¥ã¥Ö¤Çµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢3²ó¤Ë¡ÈÁê¼ê¤ÎÅÚÉ¶¡É¤Ç¤¢¤ëÀÜ¶áÀï¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÅ¸³«¤Ï°ìÊÑ¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤â¥á¥¥·¥«¥ó¤ÎÁ°¿Ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢ºÙ¤«¤¤¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¡£ºÎÅÀ¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸1¿Í¤¬8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ï2ÅÀº¹¤Î¿É¾¡¡£¿·³¬µé¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤âÁÛÄê¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Áª¼ê¤¬À¨¤¯ÎÉ¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ºÎÌ¤Ë¤è¤ëÂÎ¤Ø¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢Îý½¬¤«¤é¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹±Îã¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹ç½É¤Ç¤Ï¡¢5·î¤Ë°æ¾å¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢ÂÎ³Ê¤¬°æ¾å¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¿·³¬µé¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò³Î¿®¡£°ìÊý¤Ç¡¢³¬µé¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÎ³ÊÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¸º¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤äÂÑµ×ÎÏ¤¬Áý¤¹»ö¼Â¤Ë¡ÖËÍ¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò°ìÈ¯¤ÇÊø¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Å¾µé½éÀï¤Ç·üÇ°¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°Æü¡¢°æ¾å¤¬ÍèÇ¯5·î¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÃ«Àï¤«¡¢¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç5³¬µé¡ÊÀ©ÇÆ¡Ë¤òÁÀ¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ÄÅ·È¯¸À¡£´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿ÍÄº¾å·èÀï¤Ï°ìÅ¾¡È³«ºÅ´íµ¡¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Àï¤ò¡È¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤ÏÈùÌ¯¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤³¤Î³¬µé¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤±¤ë¤Ê¤é¤·¤Ã¤«¤ê»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡£°æ¾åÀï¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÌä¤¤¤Ø¤ÎÅú¤¨¤â¹µ¤¨¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÃæÃ«¡¡½á¿Í¡Ê¤Ê¤«¤¿¤Ë¡¦¤¸¤å¤ó¤È¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë1·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»°½Å¸©Åì°÷Ä®½Ð¿È¤Î27ºÐ¡£¾®4¤«¤é¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢Ãæ1¤Ç¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢17ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯Á´ÆüËÜ¥Õ¥é¥¤µé¿·¿Í²¦¡¢19Ç¯ÆüËÜ²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£20Ç¯11·î¤ËWBOÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¡¢23Ç¯5·î¤ËWBOÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯2·î¤ËWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢3³¬µéÀ©ÇÆ¡£º£Ç¯6·î¤ËIBFÆ±µé²¦¼Ô¤ÎÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¤ò6²ó½ªÎ»TKO¤Ç²¼¤·¡¢¼«¿È½é¤Î²¦ºÂÅý°ì¤ËÀ®¸ù¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë74¤Îº¸¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£