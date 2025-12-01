セリエA 25/26の第17節 ウディネーゼとラツィオの試合が、12月28日02:00にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ニコロ・ベルトラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、タイアニ・ノスリン（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

66分、ウディネーゼが選手交代を行う。ニコロ・ベルトラ（DF）に代わりハッサン・カマラ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

74分、ラツィオが選手交代を行う。タイアニ・ノスリン（FW）からバレンティン・カステジャーノス（FW）に交代した。

80分、ついに均衡が崩れる。ラツィオのマッテオ・キャンセリエリ（FW）のアシストからマティアス・ベシノ（MF）がゴールが生まれラツィオが先制する。

82分、ラツィオが選手交代を行う。マッテオ・キャンセリエリ（FW）からグスタフ・イサクセン（FW）に交代した。

87分、ウディネーゼは同時に3人を交代。アレッサンドロ・ザノーリ（DF）、イェスパー・カールストロム（MF）、クリスティアン・カバセレ（DF）に代わりマッテオ・パルマ（DF）、レノン・ミラー（MF）、アダム・ブクサ（FW）がピッチに入る。

88分、ラツィオは同時に2人を交代。マリオ・ヒラ（DF）、ルカ・ペレグリーニ（DF）に代わりオリバー・プロフストガード（DF）、マヌエル・ラッツァーリ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+5分ウディネーゼが同点に追いつく。ニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからキーナン・デイビス（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ウディネーゼは13分にニコロ・ザニオーロ（MF）、51分にクリスティアン・カバセレ（DF）、77分にイェスパー・カールストロム（MF）に、またラツィオは14分にダニーロ・カタルディ（MF）、40分にマッテオ・キャンセリエリ（FW）、84分にルカ・ペレグリーニ（DF）、89分にマティアス・ベシノ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-28 04:10:44 更新