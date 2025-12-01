プロ・リーグ 25/26の第20節 メヘレンとデンデルの試合が、12月28日02:15にAFASスタディオンにて行われた。

メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ライオン・ラウバーバッハ（FW）、ハリル・オズデミル（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはダビド・トセフスキ（FW）、ブルーニー・シンバ（FW）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。メヘレンのテランス・クドゥ（DF）がゴールを決めてメヘレンが先制。

ここで前半が終了。1-0とメヘレンがリードしてハーフタイムを迎えた。

61分デンデルが同点に追いつく。ブライアン・ゴンサルベス（DF）のアシストからダビド・トセフスキ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

65分、メヘレンは同時に2人を交代。ハリル・オズデミル（FW）、モンセフ・ゼクリ（DF）に代わりルドゥアヌ・アラル（DF）、マクシム・キレエフ（MF）がピッチに入る。

78分、デンデルは同時に2人を交代。リュク・マライニセン（DF）、ダビド・トセフスキ（FW）に代わりマルソニ・サンブ（FW）、モハメド・ベルテ（MF）がピッチに入る。

83分、デンデルが選手交代を行う。マルコム・ビルタール（MF）からネイサン・ロデス（MF）に交代した。

88分にデンデルのリュック・ドフジュロル（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、メヘレンは56分にモリー・コナテ（MF）、90+5分にゴラ・ディウフ（DF）に、またデンデルは40分にブライアン・ゴンサルベス（DF）、45+6分にロマン・クベット（MF）、52分にダビド・トセフスキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

