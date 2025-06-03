¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹TR1²óÀï¡Û11R¤Ï¼é²°ÈþÊæ¤¬±É´§¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¥È¯¿Ê¡Ö»Å¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡28Æü¤ÎÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹TR1²óÀï11R¤ÏÀä¹¥ÏÈ¤Ë¹½¤¨¤ë¼é²°ÈþÊæ¤¬ÉÔÆ°¤Î¼´¤À¡£Ä´À°ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥Ð¥·¥Ã¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¡£ÅöÃÏ¤Î¥¤¥óÀï7Ï¢¾¡Ãæ¤Ï¿´¶¯¤¤¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹¬ÀèÎÉ¤¯³ê¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡Ê¿¹âÆàºÚ¤Ï²¼¹ßÃæ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¡¢Àè¤Ë¹¶¤á¤ëÀîÌî²êÍ£¤¬Áê¼ê¡£¿¤Ó·¿¤ÎÀ¾¶¶ÆàÌ¤¤Ï¹¶¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢Å¸³«¤òÆÍ¤¯·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾å°ÌÁè¤¤²ÄÇ½¤À¡£¾®Ìî¤Ïµ¡ÎòÄÌ¤êÁ°¸¡¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÆÃ·±¤Ç¤âµ¤ÇÛ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£6¥³¡¼¥¹¤Ç¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ã1¡ä¼é²°ÈþÊæ¡¡±óÆ£¤µ¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢1ËÜÌÜ¤Ï¤À¤¤¤Ö¤ä¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢Ä´À°¤òÊÑ¤¨¤¿2ËÜÌÜ¤Ï¤À¤¤¤Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½ÐÂ¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤êÃæ¿´¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã2¡äÊ¿¹âÆàºÚ¡¡²óÅ¾¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï´ª¤è¤ê¤âÁá¤«¤Ã¤¿¡£°®¤ê¹þ¤ß¤Ï¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¡£
¡¡¡ã3¡äÀîÌî²êÍ£¡¡¾è¤Ã¤¿´¶¤¸¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Ú¥é¤âºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤Î·Á¤Ë¶á¤¤¡£°®¤ê¹þ¤ß¤â°¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¿¹â¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¡ã4¡äÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡²ó¤ê²á¤®¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ú¥é¤òÃ¡¤¤¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¡£Èæ³Ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡¡ã5¡äÊ¿»³ÃÒ²Ã¡¡½ÐÂ´Ø·¸¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°®¤ê¹þ¤ß¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÆÏ¤²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã6¡ä¾®ÌîÀ¸Æà¡¡¥Ë¡¼¥É¥ëÄ´À°¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¨¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÄ¾Àþ¤Ç¥í¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¥í¥¹¤Ê¤¯Î×¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£ÂçÂ¼¤ÎÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£